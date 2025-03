Lewis Hamilton : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a démarré un nouveau chapitre de sa longue carrière en F1. Le septuple champion du monde a débarqué chez Ferrari et se prépare à entamer la saison 2025. Le Britannique s’entoure donc des meilleures personnes, et a notamment fait revenir Angela Culen dans son entourage. Cette relation apporterait d’ailleurs d’excellentes vibrations au pilote de 40 ans.

Après plus de 10 ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’équipe. Le pilote de 40 ans a débarqué chez Ferrari en 2025, avec l’ambition de décrocher sa huitième couronne qui lui permettrait d’éclipser définitivement le légendaire Michael Schumacher. Pour cela, le Britannique s’entoure des meilleures personnes. Lewis Hamilton a notamment fait revenir Angela Cullen en qualité de physiothérapeute. Cette dernière avait déjà travaillé avec lui entre 2016 et 2023. À en croire Johnny Herbert, cette nouvelle association permettrait à Lewis Hamilton d’obtenir de bonnes vibrations.

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

«Pour Lewis, c’est quelque chose de nouveau»

« C’est intéressant. Ce qu’Angela Cullen apporte à Lewis, c’est cette stabilité, cette stabilité mentale, le fait qu’il ait les bonnes personnes autour de lui qui lui donnent les bonnes vibrations dont il a besoin quand il monte dans la voiture. Cela tient à la relation qu’Angela et lui entretenaient auparavant. Si cela profite à Lewis, tant mieux. Si cela profite à Angela, tant mieux. Et si cela profite à Ferrari et à la Formule 1, c’est génial. Pour Lewis, c’est quelque chose de nouveau. C’est quelque chose de vraiment positif » a-t-il confié dans des propos rapportés par F1 Only.

«C'était vraiment un choc culturel pour Ferrari»

Ferrari est désormais tournée vers le premier Grand Prix de la saison, en Australie le 16 mars prochain. L’arrivée de Lewis Hamilton a en tout cas provoqué un choc au sein de la Scuderia. « Je connais beaucoup de gens chez Ferrari... il a impressionné tout le monde. Il a impressionné tout le monde par sa présence, par sa manière de se présenter à l'équipe. C'était vraiment un choc culturel pour Ferrari d'accueillir un tel champion. Sans rien enlever à Charles [Leclerc] et Carlos [Sainz], il a impressionné tout le monde jusqu'à présent » a expliqué Jean Alesi récemment. Reste maintenant à voir si le pilote de 40 ans sera mis dans les bonnes conditions pour mener Ferrari vers un nouveau sacre en F1.