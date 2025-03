F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin !

Pierrick Levallet

S’il a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive en 2024, Max Verstappen a néanmoins connu une saison plus compliquée que les précédentes. Le Néerlandais refuse donc de vivre une année 2025 aussi délicate au volant de sa Red Bull. L’écurie autrichienne a ainsi travaillé sur sa monoplace afin de régler ses principaux problèmes. Et Pierre Waché a laissé entendre que les galères connues avec la RB20 étaient terminées avec la nouvelle RB21.

«Tout a changé pour atteindre les caractéristiques que nous aimons»

« En apparence, la RB21 ressemble beaucoup à la RB20, mais beaucoup de choses ont changé dans la voiture en termes de refroidissement, de suspensions, de package aéro, tout a changé pour atteindre les caractéristiques que nous aimons. Nous avions une voiture très difficile à exploiter. Pour être compétitif, il faut en extraire le potentiel à un moment donné en termes d’utilisation et réduire l’aspect pointu de la voiture. Ce que les changements pour 2025 nous donnent, c’est un peu plus d’options. Il faut plus de temps pour comprendre quelle est la meilleure option, et je pense que c’est le processus dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ce n’est pas aussi simple que cela, parce que c’est une caractéristique qui fait que le pic de la force d’appui n’est pas sur une seule dimension » a d’abord expliqué le directeur technique de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

La RB21 «offre un plus large éventail de réglages»

« Il s’agit d’un système multidimensionnel qui ne se limite pas à la force d’appui, mais qui englobe également la suspension et les effets de la cinématique, ainsi que les caractéristiques générales de la voiture et les sensations du conducteur. Mais, fondamentalement, c’est exactement cela : réduire le potentiel global d’adhérence et de capacité de la voiture pour la rendre plus plate. C’est ce que nous constatons actuellement. L’année dernière, nous avions une voiture assez difficile et, pour la rééquilibrer, cela vous mettait dans une impasse en termes de possibilités. Aujourd’hui, elle nous offre un plus large éventail de réglages que nous devons explorer. Il faudra du temps pour trouver le meilleur compromis, qui pourrait être très différent d’un circuit à l’autre, parce qu’il nous donne beaucoup plus de liberté » a ensuite ajouté Pierre Waché. Reste maintenant à voir ce qu’en dira Max Verstappen après le Grand Prix d’Australie le 16 mars prochain.