F1 - Hamilton : La femme qui change sa vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a entamé une nouvelle aventure en rejoignant Ferrari cette année, Lewis Hamilton n'a pas débarqué seul au sein de la Scuderia. En effet, le septuple champion du monde a notamment été rejoint par Angela Cullen sa physiothérapeute qui l'a accompagné dans plusieurs de ses succès. Cependant, ils s'étaient séparés en 2023, mais leur nouvelle collaboration pourrait bien être un atout majeur comme le souligne Johnny Herbert.

Chez Ferrari, Lewis Hamilton n'est pas en terre inconnue. Et pour cause, il va retrouver des hommes qu'il connaît bien à commencer par Frédéric Vasseur, qui était déjà son patron chez ART Grand Prix en GP2. Le directeur adjoint de Ferrari, Jérôme D’Ambrosio, et le directeur technique, Loïc Serra ont également côtoyé le septuple champion du monde chez Mercedes. Mais ce n'est pas tout. En effet, Lewis Hamilton va de nouveau collaborer avec Angela Cullen sa physiothérapeute entre 2016 et 2023 avant une rupture surprise annoncée avant le Grand Prix d’Arabie saoudite de 2023. Désormais de retour aux côtés de Lewis Hamilton, Angela Cullen va beaucoup lui apporter comme le souligne Johnny Herbert.

Angela Cullen, la femme qui change tout pour Lewis Hamilton

« C’est intéressant. Ce qu’Angela Cullen apporte à Lewis, c’est cette stabilité, cette stabilité mentale, le fait qu’il ait les bonnes personnes autour de lui qui lui donnent les bonnes vibrations dont il a besoin quand il monte dans la voiture », lâche l'ancien pilote dans des propos rapportés par F1 Only, avant de poursuivre.

«Ce qu’Angela Cullen apporte à Lewis, c’est cette stabilité mentale»

« Cela tient à la relation qu’Angela et lui entretenaient auparavant. Je ne sais toujours pas exactement ce qui s’est passé quand ils se sont séparés, mais c’est formidable que cette relation ait repris. Si cela profite à Lewis, tant mieux. Si cela profite à Angela, tant mieux. Et si cela profite à Ferrari et à la Formule 1, c’est génial. Pour Lewis, c’est quelque chose de nouveau. C’est quelque chose de vraiment positif », ajoute Johnny Herbert.