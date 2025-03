F1 : Viré par Alpine, Ocon se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, il y a eu du mouvement sur la grille de départ. Alors qu’on ne parle que de l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, ça a bougé ailleurs. Du côté de chez Alpine, on a pris la décision de se séparer d’Esteban Ocon, lui qui formait une paire 100% française avec Pierre Gasly. Alors que le pilote de 28 ans est désormais chez Haas, Ocon s’est exprimé sur ce départ d’Alpine.

Du côté de chez Alpine, on a décidé de repartir sur un nouveau cycle. Ainsi, pendant l’intersaison, le duo Pierre Gasly-Esteban Ocon a été brisé. Si le premier cité a été conserver par l’écurie française, ce n’est pas le cas du second, remplacé par Jack Doohan. L’histoire d’Ocon avec Alpine en Formule 1 s’est donc arrêtée là, lui qui va désormais poursuivre sa carrière au volant d’une Haas. Mais voilà que cette fin d’histoire lui laisse quelque peu un goût amer…

« Ça s’est terminé de façon décevante »

A quelques jours du premier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1, Esteban Ocon était l’invité de l’émission En Aparté. C’est à cette occasion que le Français est revenu sur son départ d’Alpine, confiant alors : « Ça s’est terminé de façon décevante. Nous avons vécu des moments forts avec Alpine. Je suis fier d’être le pilote qui a ramené la seule victoire de l’équipe. J’aurais aimé que ça se termine autrement. Je leur souhaite le meilleur. C’est une équipe qui restera à jamais dans mon cœur ».

« On n’a pas vraiment eu l’opportunité de se dire au revoir »

Récemment, c’est Pierre Gasly qui avait évoqué le départ d’Esteban Ocon. Celui qui est resté chez Alpine avait fait savoir : « On n’a pas vraiment eu l’opportunité de se dire au revoir. Dans vingt ou trente ans, on se dira quand même que c’est une histoire hallucinante. On a grandi ensemble, on a fait nos débuts en Normandie ensemble. On nous a dit que c’était impossible d’arriver en F1, et au final, on y est tous les deux arrivés, on s’est retrouvés dans la même écurie française. C’est une très, très belle histoire, surtout avec le clap de fin du double podium au Brésil ».