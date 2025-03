F1 - Hamilton : L’annonce qui a choqué Mercedes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est le 7 mars prochain que la nouvelle saison de Drive to Survive va sortir sur Netflix. Et au coeur de celle-ci, on aura notamment le droit au feuilleton du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Britannique a quitté Mercedes après de longues années de bons et loyaux services. Et cette décision n’a pas manqué de prendre Toto Wolff par surprise.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, le monde de la Formule 1 a tremblé. La raison ? Alors qu’on pensait que Lewis Hamilton allait finir sa carrière chez Mercedes, son départ avait alors été annoncé pour la saison 2025. Et le Britannique n’allait pas n’importe où puisque c’est chez Ferrari qu’il piloterait à l’avenir. Ce transfert de Lewis Hamilton a pris tout le monde par surprise et choqué plus d’un. A commencer par Toto Wolff, patron de Mercedes.

« Quand il me l’a dit, ça ne semblait presque pas réel »

Ce mardi, à quelques jours de la sortie de la nouvelle saison de Drive to Survive, Netflix a dévoilé un nouvel extrait où Toto Wolff prend la parole sur le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le patron de Mercedes a alors fait part de son choc à l’annonce du Britannique, confiant : « Quand il me l’a dit, ça ne semblait presque pas réel. Mon pilote qui, après 12 ans dans l’équipe, me dit : « Je vais chez Ferrari ». « Vraiment ? Je ne te vois pas en rouge ». Ce qui était une surprise, c’était le timing. Pourquoi ferait-il ça maintenant ? ». Et alors qu’on peut ensuite le voir se gratter l’oeil, comme s’il pleurait, Toto Wolff tient à assurer : « Désolé, j’ai un cheveu dans l’oeil Je suis sûr que vous utilisez ça comme des larmes ».

An unexpected shake-up to the grid.



Here's a new look at Formula 1: Drive to Survive Season 7. Premiering this Friday. pic.twitter.com/RIBP77Lf8B — Netflix (@netflix) March 4, 2025

« Honnêtement, je n’ai jamais été aussi excité »

Récemment, c’est Lewis Hamilton qui avait parlé de son départ chez Ferrari. Le septuple champion du monde avait alors confié : « On ne peut pas rester immobile trop longtemps. J’avais besoin de me lancer à nouveau dans quelque chose d’inconfortable. Honnêtement, je pensais que toutes mes premières fois étaient terminées. La première voiture, le premier accident, le premier rendez-vous, le premier jour d’école. L’excitation que j’éprouvais à l’idée de me dire : « C’est la première fois que je porte le costume rouge, la première fois que je conduis la Ferrari. » Waouh. Honnêtement, je n’ai jamais été aussi excité ».