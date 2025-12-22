OM - Greenwood : La «raclée» annoncée par Riolo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, l'OM faisait son entrée en lice en Coupe de France face à Bourg-Péronnas. Le club l'a largement emporté comme attendu face à un adversaire à sa portée (6-0). Une victoire assurée qui a ravi Daniel Riolo au niveau de la gestion des événements. Ce dernier a été convaincu.

Malgré la faible adversité en face, Roberto De Zerbi a quand même aligné une belle équipe avec quelques surprises. Les Marseillais ont dominé les débats sans forcer et ils étaient largement au-dessus de Bourg-Péronnas. Ils vivront peut-être un match similaire début janvier face à Bayeux, le Petit Poucet de la compétition.

« Il n’y a pas eu de match » Avec une victoire 6-0 avec des buts de Mason Greenwood ou d'Igor Paixao notamment, l'OM n'a pas eu le temps de trembler. Daniel Riolo souligne la nette supériorité du club de Ligue 1. « Il n’y a rien à dire. C’était une balade, parfaitement gérée, tranquille. (...) Greenwood, Hojbjerg, Paixao, O’Riley étaient là, c’était une équipe de titulaires, limite équipe type. Très sérieux, il n’y a pas eu de match » déclare-t-il dans l'After Foot de RMC.