OM - Greenwood : La «raclée» annoncée par Riolo !

Dimanche, l'OM faisait son entrée en lice en Coupe de France face à Bourg-Péronnas. Le club l'a largement emporté comme attendu face à un adversaire à sa portée (6-0). Une victoire assurée qui a ravi Daniel Riolo au niveau de la gestion des événements. Ce dernier a été convaincu.
Malgré la faible adversité en face, Roberto De Zerbi a quand même aligné une belle équipe avec quelques surprises. Les Marseillais ont dominé les débats sans forcer et ils étaient largement au-dessus de Bourg-Péronnas. Ils vivront peut-être un match similaire début janvier face à Bayeux, le Petit Poucet de la compétition.
« Il n’y a pas eu de match »
Avec une victoire 6-0 avec des buts de Mason Greenwood ou d'Igor Paixao notamment, l'OM n'a pas eu le temps de trembler. Daniel Riolo souligne la nette supériorité du club de Ligue 1. « Il n’y a rien à dire. C’était une balade, parfaitement gérée, tranquille. (...) Greenwood, Hojbjerg, Paixao, O’Riley étaient là, c’était une équipe de titulaires, limite équipe type. Très sérieux, il n’y a pas eu de match » déclare-t-il dans l'After Foot de RMC.
Rebelote pour l'OM ?
Dans la foulée, le tirage au sort a annoncé que l'OM affronterait Bayeux, équipe de Régional 1. Une opportunité immense de franchir un nouveau tour facilement. « Plus c’est monté, plus ça a déroulé. Il y a eu 1-0 assez longtemps, mais à la fin c’était avalanche. Ca s’est terminé en raclée » poursuit Riolo.