F1 - Mercedes : «C'est bidon», l'incroyable mensonge pour oublier Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La semaine dernière, les essais hivernaux se sont déroulés pendant trois jours à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Comme à chaque fois, il est difficile d'établir une hiérarchie claire à l'issue de ces trois jours de tests puisqu'il est impossible de connaître précisément les données de chaque écurie. D'autant plus que certaines d'entre elles ont bien caché leur jeu. A l'image de Mercedes, en pleine préparation de son ère post-Lewis Hamilton.

Mercedes se lance dans une saison de transition durant laquelle l'ère post-Lewis Hamilton va débuter avec l'ambition d'aborder la nouvelle réglementation de 2026 en position de force. Pour 2025, George Russell et le rookie Kimi Antonelli ont tout de même des ambitions et semblent même être dans le match avec Red Bull et Ferrari, juste derrière McLaren qui paraît bien parti pour être la favorite de la saison. C'est en tout cas ce que laissent entendre les essais hivernaux de Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Cependant, Sam Collins, expert en technologie F1, est persuadé que Mercedes a bien caché son jeu en utilisant de fausses bien afin de duper la concurrence.

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

➡️ https://t.co/QjzVx0Bi3O pic.twitter.com/ARWvzLMal6 — le10sport (@le10sport) March 1, 2025

L'astuce de Mercedes !

« Remarquez la bosse sous la main du mécanicien où l’on peut voir le numéro de pilote de George Russell. Il y a une petite section peinte en noir juste devant ce numéro de pilote. C’est un faux conduit de refroidissement du pilote – ce n’est pas un vrai. Il est juste peint dessus. Mercedes a installé cette bosse sur le nez en cours de saison dernière et a déclaré : "Oh, c’est juste le refroidissement du pilote, il n’y a rien en dessous, il n’y a rien de compliqué là-dedans" », confie-t-il dans des propos rapportés par F1 Only, avant de poursuivre.

«C’est un faux conduit de refroidissement du pilote»

« Le conduit de refroidissement du pilote, lors de nombreuses courses, était placé au-dessus de ce conduit. Et ce n’était pas là où se trouve ce petit conduit. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Mercedes ferait quelque chose d’astucieux. Si vous remarquez, c’est là que leur suspension avant se soulève. Certaines personnes pensent que c’est lié au fait que la suspension avant se cache sous cette bosse dans le nez », ajoute Sam Collins.