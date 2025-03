F1 : «P*tain de mer**», le coup de fil qui fait craquer Lewis Hamilton !

Thomas Bourseau

C’est le transfert de sa vie auquel il ne s’attendait plus. Lewis Hamilton a troqué la monoplace de Mercedes pour la mythique rouge de Ferrari. Cette annonce avait eu l’effet d’un tremblement de terre en février 2024 et avait complètement chamboulé le pilote britannique. Il a raconté pour le Time Magazine sa réaction au moment de l’appel téléphonique avec Frédéric Vasseur.

Le 1er février 2024, un séisme secouait le monde de la Formule 1. Pilote Mercedes depuis la saison 2014, Lewis Hamilton allait entamer son ultime championnat du monde au sein de l’écurie allemande puisque son transfert chez Ferrari à compter de 2025 était annoncé. Une nouvelle qui a engendré un torrent d’émotions chez les fans de Mercedes, les tifosi de la Scuderia ou tout simplement chez les admirateurs du septuple champion du monde.

«Je me souviens d'avoir raccroché le téléphone et d'avoir presque tremblé»

Avant que la bombe ne soit lâchée dans les médias et mette en émoi des millions de fans, c’est Lewis Hamilton qui a perdu son sang-froid légendaire. Courant décembre 2023, après que le rideau soit tombé sur la saison à Abu Dhabi, le Britannique a reçu un appel téléphonique de Frédéric Vasseur, Team Principal de Ferrari. Une conversation qui a tout simplement bouleversé Lewis Hamilton qui ne s’attendait plus à voir ce transfert au sein de la mythique écurie italienne voir le jour comme révélé au Time Magazine. « Je me souviens d'avoir raccroché le téléphone et d'avoir presque tremblé ». D’ailleurs, au moment d’évoquer cet incroyable moment au média américain, Hamilton en tremblait encore avant de lancer un « Oh mon Dieu ! ».

«C'était très difficile à digérer, et mes émotions étaient très fortes»

Se trouvant véritablement dans un état de choc, Lewis Hamilton s’était assis sur le sol de la salle de bain en racontant ce qu’il venait de se passer à l’un de ses amis alors qu’il venait de s’engager contractuellement parlant avec Mercedes. « Je me suis dit : « P*tain de mer**. Je venais littéralement de signer avec Mercedes ». D’un point de vue émotionnel, Hamilton était euphorique, au point où il n’a pas eu d’autre alternative que de quitter son domicile prendre l’air afin de se calmer. « C'était très difficile à digérer, et mes émotions étaient très fortes ». Le 16 mars prochain, dans le cadre du Grand Prix d’Australie, Lewis Hamilton connaîtra sa première course en tant que pilote de la Scuderia.