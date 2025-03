F1 - Hamilton : Bagarre avec Verstappen, Ferrari balance !

Pierrick Levallet

Alors que le début de la saison 2025 de F1 approche, les différentes écuries ont pu effectuer quelques tests à Bahreïn récemment. Lewis Hamilton a notamment pu essayer la monoplace de Ferrari. Frédéric Vasseur ne veut toutefois pas trop en dire sur une éventuelle bagarre avec Max Verstappen pour la victoire en Australie le 16 mars prochain.

La nouvelle saison de F1 va officiellement débuter d’ici quelques jours. Le premier Grand Prix de 2025 se déroulera en Australie le 16 mars prochain. Les différentes écuries ont alors pu effectuer quelques tests à Bahreïn récemment. Lewis Hamilton a notamment pu monter dans la monoplace de Ferrari. Mais pour le moment, Frédéric Vasseur ne souhaite pas trop s’avancer concernant une éventuelle bagarre avec Max Verstappen pour la victoire à Melbourne.

«Difficile d’avoir une image claire de la situation»

« Sommes-nous en mesure de nous battre pour la victoire à Melbourne ? Honnêtement, je pense que c’est trop tôt, notamment parce que les conditions ici à Bahreïn étaient pour une fois si extrêmes qu’il est difficile d’avoir une image claire de la situation. Mais d’une séance à l’autre, la situation change beaucoup. Nous n’avons aucune idée du rythme. Nous connaissons le niveau de carburant que nous avons dans la voiture » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Verstappen était une seconde plus rapide que l’année dernière»

« Nous connaissons le mode moteur, mais nous ne connaissons pas les autres, il devient très difficile de tout interpréter. Nous avons dit la même chose avant de venir à Bahreïn : nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons, sur le nouvel équilibre, sur nos chiffres et ne pas penser aux autres, puis nous verrons comment cela se passe. Nous ne connaissons que notre propre travail et pas celui des autres. Vous pouvez spéculer, vous pouvez spéculer beaucoup, mais si vous regardez la première séance, si je ne me trompe pas, [Max] Verstappen était une seconde plus rapide que l’année dernière ; puis les choses ont changé, donc vous ne pouvez que spéculer » a ensuite ajouté Frédéric Vasseur. À voir maintenant si Lewis Hamilton et Ferrari y verront plus clair d’ici le 16 mars prochain.