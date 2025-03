F1 : Clash avec Verstappen, il dénonce le coupable !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion du monde 1996, Damon Hill a récemment quitté son poste de consultant chez Sky. Parfois très critique envers Red Bull et envers Max Verstappen, l’Anglais est revenu sur sa relation avec le quadruple champion du monde, estimant au passage que l’écurie autrichienne avait clairement quelque chose à se reprocher.

Au sein du paysage médiatique, Damon Hill est souvent perçu comme l’un des consultants se voulant le plus critique à l’égard de Max Verstappen. Ayant depuis quitté son poste chez Sky, le champion du monde 1996 est revenu plus en détail sur ses critiques envers le Néerlandais.

« Je pense que Max est brillant. Je l’aime bien »

« Je ne suis pas anti-Max, c’est ça le point important. Je pense que Max est brillant. Je l’aime bien. Qu’est-ce qu’il y a à ne pas aimer ? Il est sensationnel. Mais quand j’ai estimé qu’il dépassait les limites, je l’ai dit. L’équipe dirigeante de Red Bull a une responsabilité envers le sport, vous savez ? Quand leur pilote franchit la ligne, ils devraient dire : "Tu ne peux pas faire ça." Mais ils ne le font pas », a ainsi expliqué Damon Hill, relayé par Next-Gen Auto.

« Si quelqu’un faisait la même chose contre lui, il pleurerait comme un bébé »

« C’est toujours ce qui m’a dérangé chez eux, poursuit-il. Ils ont donné à Max une sorte de carte blanche et le protègent lorsqu’il ne respecte pas le code, si vous voulez. Max a parfaitement compris comment exploiter la règle à son avantage en étant devant au point de corde lorsqu’il est à l’intérieur. Il n’y a rien dans le règlement qui dit qu’il ne peut pas le faire. Et c’est excitant de voir des pilotes plonger à l’intérieur. Sauf qu’aucun autre pilote ne le fait. Et si quelqu’un faisait la même chose contre lui, il pleurerait comme un bébé. C’est l’un des problèmes que j’ai avec eux. Red Bull n’accepte tout simplement pas qu’on leur dise quoi que ce soit. C’est un peu décevant. Ils veulent être perçus comme les durs à cuire du paddock, mais dès que quelque chose ne tourne pas en leur faveur, ils pleurnichent. »