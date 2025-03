F1 : «Cette idée vient de moi», Hamilton à l'origine d’un grand changement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin d’accentuer le spectacle dans une course qui en manque souvent, la FIA a décidé de modifier le Grand Prix de Monaco et d’y imposer deux arrêts aux stands. Une initiative validée par Lewis Hamilton, le septuple champion du monde ayant rappelé qu’il avait souvent demandé des changements ces dernières années.

S’il reste un moment très attendu de la saison en Formule 1, le Grand Prix de Monaco est aussi une course considérée comme trop monotone et qui manque de spectacle. Les dépassements y sont très difficiles et la FIA a donc acté un changement mercredi dernier. À la suite d’une réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile, il a été décidé que les pilotes devront désormais s’arrêter deux fois aux stands en Principauté.

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

➡️ https://t.co/QjzVx0Bi3O pic.twitter.com/ARWvzLMal6 — le10sport (@le10sport) March 1, 2025

« Je crois que cette idée vient de moi »

« Le [Conseil Mondial] a examiné une proposition concernant la mise en œuvre d'une stratégie à deux arrêts obligatoires (sur le sec et sur le mouillé) pour le Grand Prix de Monaco, dans le but premier d'améliorer le spectacle sportif de cette course. À la suite de récentes discussions au sein de la Commission F1, une règle spécifique pour le Grand Prix de Monaco a été approuvée, imposant l'utilisation d'au moins trois trains de pneus en course, avec un minimum de deux composés de pneus différents à utiliser s'il s'agit d'une course sur le sec », a indiqué la FIA dans un communiqué.

« Avec deux arrêts je pense que ce sera mieux »

Une initiative validée par Lewis Hamilton, qui a souvent réclamé un changement à Monaco afin d’accentuer le spectacle. « Je crois que cette idée vient de moi, si vous regardez les retranscriptions de mes interviews des années précédentes », a réagi le pilote Ferrari en rigolant, dans des propos relayés par Auto Hebdo. « Monaco doit avoir au moins deux arrêts, un arrêt n’a jamais garanti le spectacle. Ce Grand Prix est un bon Grand Prix, mais qui a tellement plus à offrir. Avec deux arrêts je pense que ce sera mieux, même si cela ne règlera pas tous les problèmes, notamment celui de l’impossibilité de dépasser. Mais ce sera plus excitant, je suis pour. »