F1 : Hamilton retrouve son ex !

Arnaud De Kanel

En 2022, Lewis Hamilton annonçait que Angela Cullen, sa fidèle physiothérapeute depuis 2016, avait pris la décision de mettre un terme à leur collaboration. Cette séparation avait alors surpris le paddock, tant leur duo semblait indissociable au fil des saisons. Pourtant, à l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, le septuple champion du monde renoue avec celle qui l’a accompagné dans ses plus grands succès.

C’était l’image que tous les passionnés attendaient : Lewis Hamilton, vêtu de sa toute nouvelle combinaison rouge, a enfin pris la piste au volant de sa Ferrari. À l’occasion des essais hivernaux à Bahreïn, le Britannique a officiellement entamé son aventure avec la Scuderia, marquant le début d’un nouveau chapitre dans sa légendaire carrière. Mais Hamilton ne fait pas ce saut en terrain inconnu seul. À ses côtés, une figure bien connue du paddock : Angela Cullen. La préparatrice physique néo-zélandaise, qui avait épaulé le septuple champion du monde entre 2017 et 2022, est de retour à ses côtés pour cette nouvelle ère.

Hamilton officialise le retour de son ex-physiothérapeute

« Il est toujours important d’avoir une bonne base de personnes autour de moi. Et j’ai généralement eu un très bon cercle pendant de très nombreuses années. J’ai toujours toute l’équipe que j’avais l’année dernière, mais j’ai ramené Angie par-dessus. Nous avons une excellente relation, Angie et moi. Nous nous connaissons depuis très, très longtemps. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Elle a pris quelques mois de congé pour passer du temps avec sa famille et découvrir le monde », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Ce dernier mois ensemble a été vraiment génial»

« Lui demander de revenir et de commencer ce nouveau chapitre avec moi, et le fait qu’elle ait accepté, c’est assez excitant. Nous nous sommes bien amusés déjà. Ce dernier mois ensemble a été vraiment génial », a ajouté Lewis Hamilton.