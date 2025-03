F1 - Ferrari : Le transfert auquel ne croyait plus Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aussi fou que cela puisse paraitre, c’est aujourd’hui bel et bien une réalité : Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. Le septuple champion du monde a rejoint la prestigieuse écurie italienne. Un transfert qui a eu l’effet d’une bombe en Formule 1. Alors que personne ne s’attendait à voir Hamilton un jour chez la Scuderia, même le Britannique s’était fait à l’idée qu’il ne rejoindrait jamais Ferrari.

C’est le 16 mars prochain que le 1er Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1 se disputera. Et en Australie, l’une des grandes attractions sera bien évidemment Lewis Hamilton chez Ferrari. A 40 ans, le Britannique a décidé de quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Un transfert retentissant qui est désormais une réalité. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner sur la piste pour Hamilton. En quête d’un 8ème titre de champion du monde avec l’écurie italienne, le principal intéressé pensait que ça n’allait jamais arriver.

« J’avais accepté le fait que je n’allais probablement pas piloter pour Ferrari »

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari s’est donc concrétisé en 2025. Par le passé, il y avait déjà eu certaines rumeurs à ce propos. Time Magazine rappelle qu’en 2018, l’Anglais et la Scuderia étaient d’accord pour s’unir, mais cela n’avait jamais pu se réaliser. De quoi faire dire alors à Lewis Hamilton : « Si je suis vraiment honnête, j’avais accepté le fait que je n’allais probablement pas piloter pour Ferrari. J’étais ok avec ça ».

« Je n’ai jamais été aussi excité »

Désormais, Lewis Hamilton est donc bel et bien un pilote Ferrari. Pour son plus grand bonheur. « On ne peut pas rester immobile trop longtemps. J’avais besoin de me lancer à nouveau dans quelque chose d’inconfortable. Honnêtement, je pensais que toutes mes premières fois étaient terminées. La première voiture, le premier accident, le premier rendez-vous, le premier jour d’école. L’excitation que j’éprouvais à l’idée de me dire : « C’est la première fois que je porte le costume rouge, la première fois que je conduis la Ferrari. » Waouh. Honnêtement, je n’ai jamais été aussi excité », a confié le désormais coéquipier de Charles Leclerc.