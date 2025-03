F1 : Verstappen, Norris… Hamilton annonce une grande bataille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décidant de quitter Mercedes avec qui il était lié depuis 2013, Lewis Hamilton démarre une autre aventure cette année en Formule 1 avec Ferrari. Le pilote britannique de 40 ans est comme tous les autres à Bahreïn en ce moment pour les premiers essais avant le début de la saison 2025. D'après ses premières constatations, on peut s'attendre à une belle bataille sur la piste.

Alors qu'il vient de fêter ses 40 ans, Lewis Hamilton continue sa carrière en Formule 1 et il semble plutôt à l'aise. Le pilote britannique réussit des essais plutôt intéressants au volant de sa nouvelle voiture. Le septuple champion du monde jubile à l'idée de démarrer la saison 2025 et il fait déjà des prédictions incroyables.

Hamilton annonce du lourd

Deuxième temps si l'on en prend en compte le meilleur temps de tous les pilotes sur les trois jours d'essais jusqu'à présent, Lewis Hamilton semble avoir remarqué que les écarts entre les meilleurs du monde comme Max Verstappen ou Lando Norris sont infimes et qu'une grande bataille se profile. « Tout le monde sait que les gars en face sont vraiment, vraiment rapides, et très compétitifs. Tout semble très, très serré. On ne saura peut-être pas avant la semaine de course où l’on se situe vraiment, mais nous savons que nous avons encore du travail » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Hamilton ravi chez Ferrari

En choisissant de piloter pour l'écurie Ferrari, Lewis Hamilton se lance dans un nouveau défi intéressant pour lui. L'installation du pilote britannique en Italie fait beaucoup parler ces derniers jours mais il a l'air d'apprécier grandement ses premiers kilomètres dans la voiture italienne. « Tout le monde est concentré, et j’ai été vraiment inspiré et encouragé par ça. Mes collègues… la manière dont les leaders sont impliqués, la façon dont tout le monde travaille dur. Apprendre à connaître les gens dans le garage, l’équipe de nuit, leurs processus et leur manière de travailler » poursuit-il.