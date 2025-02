F1 : Une star d'Hollywood effrayée par Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques jours, on aura l'occasion de voir Lewis Hamilton au volant de sa Ferrari pour le premier Grand Prix de la saison. Mais prochainement, on pourra apercevoir le Britannique... au cinéma. En effet, Hamilton sera à l'affiche du prochain film sur la Formule 1 aux côtés de Tom Cruise. Une anecdote a d'ailleurs été racontée à propos des deux stars.

Le Formule 1 sera bientôt à l'affiche du bo-office mondial. Après Netflix, c'est le cinéma qui a décidé de s'attaquer à ce sport automobile. Et pas avec n'importe qui... En effet, on retrouvera notamment Tom Cruise au casting, mais aussi Lewis Hamilton. Star de la F1, le Britannique fera donc ses débuts au cinéma aux côtés d'une des plus grosses stars d'Hollywood.

« Brad s’accrochait aux vitres, suppliant de pouvoir sortir »

Réalisateur de ce film sur la Formule 1, Joseph Kosinski a d'ailleurs livré une anecdote à propos de Lewis Hamilton et Tom Cruise. Ainsi, dans des propos accordés à Time Magazine, il a fait savoir : « Il a fait peur à Brad pendant un tour. Brad s’accrochait aux vitres, suppliant de pouvoir sortir ».

« Cela va pulvériser tout ce qui a été fait jusqu'à présent »

De son côté, Lewis Hamilton s'est également confié sur ce film sur la Formule 1. Le pilote Ferrari a alors expliqué : « Cela va pulvériser tout ce qui a été fait jusqu'à présent en Formule 1. Ce film va être encore plus grand que ce qu'a fait Netflix, à une échelle plus mondiale. Je ne pense pas que nous ayons prévu que ce soit un film oscarisé. L'objectif est de faire en sorte que les gens se sentent bien, de les attirer, de les inspirer. Nous voulons que vous quittiez le cinéma et que vous vous disiez : "Wow, c'était vraiment génial" ». Lewis Hamilton espère donc un carton afin notamment d'oublier son absence au dernier Top Gun qui lui laisse un peu un goût amer. « J’ai pleuré un peu intérieurement. Ah, ça aurait pu être moi ! », explique le Britannique qui n'avait pas pu être de la partie étant donné qu'il se battait pour le titre de champion du monde de F1.