Verstappen : L'annonce qui va terrifier la F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison 2025 s'annonce palpitante, Max Verstappen vient-il déjà de calmer la concurrence ? Engagé comme le 19 autres pilotes de la grille sur les essais hivernaux de Bahreïn, le quadruple champion du monde, dont la fin de règne est attendue pour cette année, a laissé entendre que Red Bull avait réglé ses problèmes. Une annonce qui devrait en effrayer plus d'un dans le paddock.

En grande difficulté lors de la seconde partie de saison dernière, Max Verstappen avait toutefois réussi à conserver son avance en tête du championnat du monde pour décrocher un quatrième titre consécutif. Cependant, McLaren, Ferrari voire Mercedes ont largement fait leur retard sur Red Bull, qui n'est plus la grande favorite pour la saison 2025. Un coup de tonnerre tant l'écurie autrichienne a survolé la concurrence en 2022 et 2023, ainsi que durant la première moitié de 2024. Mais cela offre de perspective réjouissante pour les fans de F1 qui s'attendent à vivre l'une des saisons les plus indécises et les plus serrées de ces dernières années. Cependant, Max Verstappen a jeté un froid à ce sujet après la première journées des essais hivernaux à Bahreïn, assurant que les problèmes avaient été réglé chez Red Bull.

Verstappen ravi de sa Red Bull

« La voiture était assez agréable à conduire, pour être honnête. En termes de rythme, c’est toujours difficile à dire, mais j’ai apprécié. Je suppose que c’est la partie la plus importante. C’était un peu plus prévisible. Mais, à la même époque l’année dernière, également ici, ce n’était pas si mal... Mais je pense que l’équipe a beaucoup appris de l’année dernière. Nous allons donc essayer de nous concentrer sur ce qui s’est passé l’année dernière et de voir comment cela se passe lorsque nous irons en Australie, sur un circuit complètement différent. Mais jusqu’à présent, j’ai apprécié », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Une annonce inquiétante pour la F1 ?

Max Verstappen semble donc particulièrement optimiste pour la saison 2025 : « Cela ne peut pas être pire que l’année dernière, donc je pense que la direction dans laquelle nous travaillons est bonne, nous devons donc simplement suivre cela et voir ce que nous pouvons en tirer. Mais, pour le moment, c’est vraiment tôt, il y a beaucoup de choses dont nous discutons encore et que nous voulons améliorer, mais hier, j’ai apprécié et c’est déjà une grande différence par rapport à l’année dernière en termes d’équilibré ». Une annonce qui ne va pas rassurer la concurrence.