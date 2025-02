F1 : Révolution chez Red Bull, la grande révélation de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le début de la saison 2025 approche, les différentes écuries sont réunies à Bahreïn pour les premiers jours des essais hivernaux. L’occasion pour Liam Lawson et Max Verstappen d’effectuer leurs premiers tours à bord de la RB-21. Helmut Marko a d’ailleurs révélé quelles étaient les premières impressions du quadruple champion du monde en titre.

Ce mercredi, les pilotes de Formule 1 ont eu l’occasion de découvrir officiellement leurs nouvelles monoplaces. Si les premières images de Lewis Hamilton pilotant sa Ferrari ont fait le tour des réseaux sociaux au cours des dernières heures, le quadruple champion du monde Max Verstappen a également pu tester la RB-21, dernière livrée de chez Red Bull. S’il ne s’est pas encore exprimé à ce propos, le responsable des filiales jeunes de l’écurie autrichienne Helmut Marko s’en est chargé.

« Max était même le plus rapide dans ces essais »

« Ce n’est pas encore la première course, hein, peut-être que les choses vont changer. Les longs relais étaient très compétitifs. Max était même le plus rapide dans ces essais. La voiture est plus prévisible et réagit de manière normale. Tous les problèmes que nous avions l’année dernière ont été grandement améliorés, voire résolus », a ainsi affirmé la figure emblématique de Red Bull dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Marko a également révélé ce que lui avait confié Max Verstappen sur la monoplace.

« Il dit que la voiture est plus complexe »

« Il dit que la voiture est plus complexe mais qu’elle semble davantage faire une seule. Et quoi qu’il change dans la voiture, la voiture y répond toujours bien. Il dit que la voiture est plus complexe mais qu’elle semble davantage faire une seule. Et quoi qu’il change dans la voiture, la voiture y répond toujours bien. Pendant son tour le plus rapide, Max a eu un petit moment chaud, il aurait donc pu être encore plus rapide. Mais les longs relais ont été très impressionnants et l’usure des pneus semblait également bonne », conclut Marko.