F1 - Verstappen : Red Bull répond à l'offre d'un milliard d'euros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Max Verstappen est aujourd'hui un pilote Red Bull, avec qui il dispose d'un contrat jusqu'en 2028. Mais voilà que l'avenir du Néerlandais fait l'objet de nombreuses rumeurs. Dernièrement, il était question d'un intérêt d'Aston Martin, qui envisagerait même de proposer plus d'un milliard d'euros à Verstappen. De quoi faire réagir chez Red Bull.

Encore un peu de temps à attendre avant le premier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1. C'est en Australie que le rendez-vous est donné et cela sera ainsi le coup d'envoie de la succession de Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais cherchera bien évidemment à aller décrocher un 5ème titre mondial. Avant de pourquoi pas poursuivre sa carrière ailleurs ? Alors qu'on a beaucoup parlé de Verstappen chez Mercedes durant l'intersaison, il a aussi été question d'une offre folle d'Aston Martin. C'est un deal à plus d'un milliard d'euros qui a ainsi été évoqué pour Max Verstappen, qui pourrait alors travailler avec Adrian Newey.

« Je doute que ce soit vraiment aussi élevé »

Face à de tels chiffres, Red Bull aurait de quoi s'inquiéter pour Max Verstappen. Rapporté par NextGen Auto, Helmut Marko a répondu à cette proposition à un milliard d'euros d'Aston Martin, confiant alors : « Ce n’est un secret pour personne que Newey est un grand fan de Max. Il est tout à fait logique qu’ils lui fassent une offre. Mais je doute que ce soit vraiment aussi élevé, surtout avec le prix actuel des actions d’Aston Martin. On dit que c’était une offre élevée. Mais nous ne savons pas si cette offre existe réellement ».

« Logique qu’Aston Martin essaie de faire une offre à Max »

« Si vous avez un Newey qui exprime certainement ses propres idées et souhaits du côté des pilotes, il serait logique qu’Aston Martin essaie de faire une offre à Max. Officiellement, le contact est né de la passion de Max pour la GT, et Max est le propriétaire de l’équipe et conduit lui-même ces GT régulièrement. Apparemment, l’Aston Martin est l’une des voitures les plus intéressantes en termes de base. Une voiture comme celle-ci sera intégrée à la structure GT de Max », a poursuivi Helmut Marko à propos de Max Verstappen et Aston Martin.