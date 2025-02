F1 : Gasly raconte sa «première fois»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En terminant l'année chez Alpine de la meilleure des façons, Pierre Gasly s'est rassuré, et il permet à son écurie d'aborder 2025 avec de meilleures ambitions. Le pilote français sera associé à l'Australien Jack Doohan, et ce lundi, ils ont pu tester pour la première fois en piste l'A525, la nouvelle voiture de l'équipe française. Les véritables essais commenceront mercredi à Bahreïn.

Pierre Gasly s'apprête à démarrer sa troisième année en Formule 1 avec l'écurie Alpine. Le pilote français de 29 ans est actuellement à Bahreïn, qui accueillera une nouvelle fois le 4ème Grand Prix de l'année cette saison, et ce, pour les premiers essais de la nouvelle voiture française. Alpine était l'une des dernières écuries à ne pas avoir dévoilé sa voiture utilisée pour 2025. Pierre Gasly est enchanté.

Alpine de retour, Gasly jubile

A moins d'un mois du début de la saison 2025 de Formule 1, toutes les écuries se pressent pour trouver la meilleure voiture possible pour l'année. Alpine n'y manque pas, et ce lundi, les premières sensations étaient très agréables pour Pierre Gasly et Jack Doohan. « C'est une sensation incroyable de reprendre la piste et de piloter pour la première fois l'A525. Félicitations à tous ceux ayant apporté leur contribution sur cette voiture et merci pour tous les efforts fournis pour préparer cette campagne. Il ne s'agit que d'un déverminage avec un roulage limité, donc nous n'exploitons pas encore tout le potentiel de la monoplace, mais les premières sensations étaient agréables et j'ai hâte de pouvoir vraiment attaquer pour les essais officiels de pré-saison, plus tard cette semaine. Je dois dire que les nouvelles couleurs sont vraiment belles donc j'espère que tout le monde sera heureux de voir l'A525 en action » a réagi le Français dans des propos rapportés par Motorsport.

Alpine sur sa lancée ?

En fin de saison, l'écurie Alpine avait réussi à rivaliser légèrement avec les meilleures équipes du monde. Le second souffle est venu notamment du double podium obtenu au Brésil, dans une course marquée par des conditions drastiques. Néanmoins, Pierre Gasly s'est battu pour obtenir deux bons résultats ensuite, pour finir 6ème au classement des constructeurs. De quoi donner de l'espoir à l'écurie française.