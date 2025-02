F1 : «Inquiet», le clan Verstappen sème la panique chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les premiers essais officiels auront lieu cette semaine, ce sera l'occasion d'y voir plus clair sur la future hiérarchie sur la grille. L'une des principales questions sera de savoir où se situe Red Bull après une seconde partie de saison délicate durant laquelle McLaren et Ferrari semblaient au-dessus. Une situation qui inquiète Jos Verstappen. Et comme à son habitude, le père du quadruple champion du monde ne manque pas de le faire savoir.

Cette semaine, les premiers tests officiels avec les monoplaces de 2025 auront lieu à Bahreïn. L'occasion de commencer à y voir plus clair sur la hiérarchie de la grille de F1 au sein des équipes de pointe qui est particulièrement difficile à deviner cette année. L'une des principales interrogations concernera Red Bull qui a vu son hégémonie prendre fin la saison dernière. Bien que cela n'ait pas empêché Max Verstappen de glaner un quatrième titre mondial, l'écurie de la boisson autrichienne n'a pu faire mieux qu'une troisième place au classement des constructeurs derrière McLaren et Ferrari. Si la tendance se confirme, Red Bull ne possèdera donc plus la meilleure monoplace du plateau. Une situation qui inquiète Jos Verstappen.

Jos Verstappen «inquiet» pour Red Bull

« Vous ne savez pas ce que font les autres, donc tout est nouveau. La semaine prochaine, ils vont faire des essais et on pourra alors voir un peu ce qui se passe, mais pas encore tout à fait. Il s’agit donc d’attendre et d’espérer que Red Bull ait fabriqué une bonne voiture, car c’est incroyablement important pour Max. Peuvent-ils encore le faire ? Avec ces nouvelles personnes, il faut ensuite mettre en place une bonne voiture. Il faut aussi tenir compte de cela pour l’année prochaine, où tout est nouveau. S’ils ne peuvent pas s’en sortir maintenant, il faut s’inquiéter pour les années suivantes. Nous sommes donc optimistes, mais nous voulons que les choses progressent », lâche le père de Max Verstappen à RaceXpress. Une sortie qui ressemble à un coup de pression à l'égard de Red Bull.

Max Verstappen reste prudent

De son côté, Max Verstappen s'est quant à lui montré plus prudent, n'affichant aucune ambition claire avec sa nouvelle monoplace. « Je veux dire que c’est ce sur quoi nous travaillons, et c’est ce que nous continuerons à essayer d’améliorer. Je pense que nous comprenons, bien sûr, d’où venaient les problèmes. Mais maintenant, oui, il s’agit d’essayer d’ajouter un meilleur équilibre à la voiture. Changer peut-être quelques approches. Mais je pense que seul le temps nous dira, bien sûr, ce que nous avons trouvé. Je trouve qu’il est très difficile de le dire pour le moment, mais oui, j’espère que nous allons dans la bonne direction », lâche le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.