F1 : Verstappen lâche Red Bull pour une autre discipline !

Arnaud De Kanel

La saison précédente, Max Verstappen a brillé sur le circuit en s’adjugeant son quatrième titre de champion du monde. Mais le pilote néerlandais ne se contente pas de ses performances en F1 : il a également démontré ses compétences impressionnantes dans le monde du simracing, une discipline qu'il apprécie particulièrement...

Max Verstappen, le quadruple champion du monde de Formule 1, reste fidèle à son contrat avec Red Bull, mais il ne perd pas de vue ses autres passions. En effet, durant son temps libre, le Néerlandais a décidé de rejoindre le Team Redline pour s'illustrer dans des courses d'Endurance en simracing. Malgré les critiques qui entourent son engagement dans ce domaine, Verstappen ne se laisse pas décourager. Il affirme que le simracing demeure une composante essentielle de ses projets, lui qui jure fidélité à son équipe actuelle, contrairement à Red Bull.

F1 - Ferrari : Charles Leclerc n’a jamais vu ça !

➡️ https://t.co/y1MJG5zDuR pic.twitter.com/vV38PdF8y2 — le10sport (@le10sport) February 23, 2025

«J’aurais pu créer ma propre équipe sous mon propre nom»

« Je suis une personne loyale. J’apprécie vraiment beaucoup l’amitié. J’aurais pu créer ma propre équipe sous mon propre nom. Je ne voulais pas faire ça parce que nous avons un si bon groupe de personnes chez Team Redline que je me suis dit : ’Je ne veux pas qu’ils viennent ensuite vers moi’. Je veux que tout le monde reste dans une structure. J’ai dit ’vous avez tout commencé et je trouve très important que tout le monde reste’. Et, vous savez, chacun a son propre rôle, mais nous gardons cette équipe gagnante – parce qu’elle l’était déjà quand je l’ai rejoint. Elle avait déjà un succès incroyable », a déclaré Max Verstappen à The Athletic. Le quadruple champion du monde de F1 estime qu'il est parfois plus compliqué de l'emporter sur simracing que dans la vraie vie.

«La compétition est tout aussi difficile»

« Tout le monde pense toujours que ce n’est qu’un jeu et que c’est amusant et facile à vivre. Mais je dirais que la compétition est tout aussi difficile, voire plus difficile, à maîtriser - à gagner - que dans la vraie vie », a ajouté Max Verstappen, actuellement bien plus fan de cette discipline que de la F1. Red Bull devra se méfier...