Florent Manaudou : «Ça fait du bien», Elsa Bois balance après la séparation !

Amadou Diawara

Alors que la saison 14 de l'émission Danse avec les Stars est terminée, Elsa Bois a décidé de s'offrir des vacances sans Florent Manaudou. En couple avec le nageur dans l'émission et dans la vie, la danseuse professionnelle est en escapade avec ses copines. Et comme elle l'a avoué sur les réseaux sociaux, elle passe du bon temps au soleil.

Après avoir brillé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou a fait forte impression sur les parquets de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - le nageur de 34 ans a atteint la finale de la compétition diffusée sur TF1. Et finalement, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place de la saison 14 de DALS, devant Adil Rami et derrière Lénie, sacrée.

Elsa Bois annonce un départ sans Florent Manaudou

Alors que la saison 14 de Danse avec les Stars s'est achevée vendredi dernier, Florent Manaudou est déjà loin d'Elsa Bois. Inséparable pendant onze semaines, le couple est divisé le temps d'une escapade. En effet, la jeune femme de 24 ans a annoncé sur les réseaux sociaux ce mardi qu'elle était partie en vacances avec ses copines.

«Petites vacances au soleil entre copines»

Dans une story postée ce mardi, Elsa Bois a partagé un cliché d'elle en maillot de bain sur une serviette. Et elle n'a pas caché son bonheur de pouvoir se détendre au soleil, même si Florent Manaudou (34 ans) n'est pas à ses côtés. « Petites vacances au soleil entre copines pour déconnecter un petit peu après ces derniers mois, ça fait du bien », a-t-elle écrit. Reste à savoir si Florent Manaudou - médaillé de bronze sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages aux Jeux Olympiques de Paris 2024 - a organisé un voyage avec ses amis dans le même temps.