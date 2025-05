Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendredi dernier, TF1 diffusait le dernier numéro de Danse avec les Stars. Cette saison s’est terminée sur la victoire de Lénie, qui réalise le doublé après son sacre à la Star Academy. Après le prime, les participants, les membres de la production et du jury ont partagé un moment festif. Mais la soirée a vite tourné à la catastrophe.

Florent Manaudou et sa partenaire Elsa Bois disputaient la finale de Danse avec les Stars vendredi dernier. Opposé à Adil Rami et Lénie, le couple s’est incliné face à l’ancienne lauréate de la Star Academy. Malgré cette défaite, le nageur, médaillé lors des derniers JO de Paris, avait le sourire après le prime. Selon les informations de Public, l’ensemble des participants de cette saison, les membres du jury et de la production et ceux qui contribuent à la bonne santé de cette émission ont participé à une soirée, qui s’est prolongée à tard dans la nuit.

La soirée à failli virer au drame

Organisée dans le studio 217 à Aubervilliers, cette soirée aurait très vite tourné à la catastrophe. A en croire une source présente lors de ces festivités, tout a basculé vers 3 heures du matin lorsque plusieurs jeunes ont tenté de pénétré à l’intérieur de la salle. Recalés par les membres de la sécurité, positionnés devant les portes d’entrées, ils ont exprimé leur mécontentement en faisant exploser des mortiers. Parti fumer à l'extérieur, Florent Manaudou aurait tout vu.

« Il était terrifié »

« Il était terrifié. Il est rentré et tout le monde s’est enfermé jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre » a déclaré cette source au magasine people. Très vite, les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux et ont sécurisé l’enceinte. Finalement, la soirée a pu se poursuivre jusqu’au petit matin, mais une personne présente déclare que « tout le monde était chamboulé par l’épisode ». Heureusement, cette altercation n’a fait aucun blessé.