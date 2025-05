Terrible drame : Le magnifique geste de l'OM

La rédaction

Le 5 mai reste une date noire du football français. Trente-trois ans après la catastrophe de Furiani, l’OM a décidé de rendre hommage aux victimes. Le club marseillais inaugure un espace commémoratif au Vélodrome, dans le cadre de son programme "Treizième Homme". Une cérémonie aura lieu le 12 mai, en présence de Pablo Longoria et de représentants bastiais.

Ce lundi 5 mai marque l’anniversaire d’une catastrophe dans le football français. Il y a 33 ans, lors d'une demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l’OM, la tribune Nord du stade Armand-Cesari, à Furiani, s’est effondrée, provoquant la mort de 19 personnes et faisant plus de 2300 blessés. Une tragédie à laquelle l’OM a décidé de rendre hommage.

Le beau geste de l’OM

Dans le cadre de son programme Treizième Homme («l’organisation qui réunit les programmes structurants du club et connecte des projets porteurs de sens et à fort impact dans les domaines suivants : éducation, cohésion sociale, pratique sportive», écrit l’OM dans un communiqué), le club va inaugurer un espace commémoratif baptisé Espace Furiani 1992 au stade Vélodrome, révèle La Provence.

Longoria sera présent

Ce lieu de mémoire témoigne de la solidarité de l’OM envers les victimes de cette tragédie. L’inauguration aura lieu le lundi 12 mai, en présence du président de l’OM, Pablo Longoria, ainsi que d’une délégation du Sporting Bastia 92, composée d’anciens joueurs, de journalistes et de représentants du collectif des victimes.