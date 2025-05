OM : Un coup «exceptionnel» annoncé à la presse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le choc au sommet pour la qualification en Ligue des champions opposant le LOSC et l’OM s’est conclu par un nul (1-1), permettant aux Phocéens de rester à la deuxième place au classement. Les Lillois sont quant à eux cinquièmes, à deux points de leur adversaire du soir. Présent en conférence de presse, Bruno Genesio s’est montré satisfait du résultat et de la prestation de ses joueurs.

« On est récompensés »

« C'est un bon point de pris. Un but chanceux n'existe pas, on a fait un bon pressing et on est récompensés. Sur la physionomie du match, je pense que ça reste un bon point, étant menés 1-0, être capables de revenir face à une très bonne équipe de Marseille. Ça reste un bon point. Bien sûr qu'on aurait préféré faire mieux. Mais je pense qu'il faut aussi toujours relativiser par rapport à tout ce qu'on fait depuis le début de saison. Et être capable, encore une fois ce soir, d'afficher les valeurs mentales qu'on a affichées pour revenir au score, je trouve quand même que c'est assez exceptionnel. Et donc, il faut le remarquer », a souligné l’entraîneur lillois, rapporté par Le Phocéen.

« Être capables de tenir tête à l’OM sur les trois matchs, c'est assez exceptionnel »

Et alors que l’OM et le LOSC se sont quittés sur le score de 1-1 pour la troisième fois cette saison (deux fois en Ligue 1, une en Coupe de France), Bruno Genesio s’est dit ravi d’avoir tenu tête aux Phocéens durant la saison. « Si on prend tous les éléments en compte, c'est-à-dire le budget des deux clubs, les investissements des deux clubs, la masse salariale des deux clubs et la différence en nombre de matchs joués, on peut dire que c'est plutôt satisfaisant, a-t-il analysé. Même si nous, on a toujours envie de faire mieux. Il y a un match dans les trois que vous citez qui nous a permis de nous qualifier en Coupe de France. C'est comme une victoire. Évidemment que ça montre toutes les qualités de notre équipe et toutes les qualités de tous les gens qui travaillent autour de cette équipe au quotidien depuis le début de saison. Parce qu'être capables de tenir tête à l'Olympique de Marseille sur les trois matchs, c'est assez exceptionnel ».