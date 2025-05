OM : Un gros scandale est dénoncé

La rédaction

L’OM a arraché un point précieux face à Lille (1-1), dimanche soir, dans un choc crucial pour la Ligue des champions. Mais une polémique fait parler après la rencontre : un but lillois entaché d’une irrégularité, non sanctionnée par la VAR. Une erreur qui coûte deux précieux points dans la course à la Ligue des champions.

L'OM affrontait Lille, ce dimanche soir, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un match capital pour les deux équipes dans la course à la Ligue des champions après les victoires de Monaco, Nice et Strasbourg. L'OM ne devait donc pas perdre pour récupérer sa deuxième place sur le podium, et c'est chose faite : les hommes de Roberto De Zerbi quittent le stade Pierre-Mauroy avec un point du nul (1-1), un résultat qui satisfait les deux camps.

La grosse erreur de Rulli

L'OM a dominé la première période sans réussir à faire la différence. Il a fallu un très beau mouvement collectif, avec une passe d'Adrien Rabiot dans la surface pour Amine Gouiri, pour débloquer le score. Huitième but en douze matchs pour l'international algérien. Vingt minutes plus tard, les Lillois égalisent sur une grosse erreur de relance de Geronimo Rulli, qui dégage le ballon directement sur la tête d’un joueur adverse.

Le but lillois était non valide

Mais ce but n’aurait jamais dû être validé si le règlement avait été appliqué à la lettre. En effet, lors de la remise en jeu sur six mètres de Geoffrey Kondogbia, le joueur lillois Fernandez-Pardo avait un pied dans la surface. Une légère avance qui a sans doute facilité le pressing et le but, sans intervention de la VAR. Une erreur qui coûte deux points à l’OM, même si les Phocéens récupèrent malgré tout la deuxième place, avec leur destin encore entre leurs mains à deux journées de la fin.