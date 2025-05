PSG - Dembélé : «A ce niveau-là», la folle comparaison avec Messi !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG affronte Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions. Un match que pourrait louper Ousmane Dembélé, car ce dernier est actuellement blessé. Cela serait un gros coup dur pour le club de la capitale, car en ce moment le Français marche sur l’eau et il peut même être comparé à un certain Lionel Messi selon Gaël Clichy.

Un mélange d’excitation et d’angoisse enivre les supporters du PSG à quelques jours de la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal. Les fans parisiens sont pressés de voir si leur équipe va réussir à atteindre une nouvelle finale de C1, mais cela pourrait peut-être devoir se tenter sans Ousmane Dembélé.

Dembélé comparable à Messi ?

Lors du match aller contre Arsenal, Ousmane Dembélé s’est blessé et a dû quitter la pelouse en fin de match. Depuis, le staff médical essaie de le remettre sur pied avant la rencontre de mercredi soir. Si le club de la capitale y arrive, cela serait un très grand atout pour l’équipe de Luis Enrique. Le Français est dans la forme de sa vie et il s’approche du niveau d’un certain Lionel Messi, comme l’a affirmé Gaël Clichy dans Bartoli Time sur RMC. « J’ai cité Benzema, Ronaldo, Messi, et c’est vrai qu’aujourd’hui l'impact et l’emprise que Dembélé peut avoir au sein du PSG, c’est à ce niveau-là. C’est vraiment un joueur qui fait la différence et même si les gens pouvaient se moquer de lui, pour moi ça a toujours été un joueur exceptionnel. Très rares sont les joueurs qui arrivent à faire des différences comme il fait déjà depuis très longtemps. C’est vrai qu’aujourd’hui il est un peu plus décisif dans un rôle plus axial, mais oui, la performance de Dembélé au sein de cette équipe peut faire changer et évoluer le score. Donc pour les Parisiens, il faut espérer qu’il soit là. »

Dembélé sera présent mercredi selon Clichy

En plus de se montrer très élogieux envers Ousmane Dembélé, Gaël Clichy s’est également livré à un petit pronostic. Selon l’ancien défenseur d’Arsenal, l’attaquant du PSG sera bien sur la pelouse du Parc des princes mercredi soir. « Même s’ils sont amoindris, ce sont des joueurs qui, de par leurs qualités techniques et leur intelligence dans le positionnement en possession, peuvent faire très, très mal aux équipes adverses. Paris va compter sur lui, ils l’ont ménagé sur les derniers jours et je suis presque sûr que, même un peu amoché, il sera présent s'il peut être sur le terrain, parce que c’est un atout plus qu’important pour le PSG. »