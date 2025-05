PSG : Le «gros dossier» qui inquiète la police !

Alexis Brunet

La saison prochaine, le PSG ne sera plus le seul club de Ligue 1 à représenter Paris. En effet, le PFC a acquis sa montée dans l’élite vendredi contre Martigues (1-1) et sera donc bientôt voisin du champion de France. Le Parc des princes et le stade Jean-Bouin (future antre du PFC) ne sont situés qu’à quelques mètres, ce qui inquiète beaucoup la police.

En plus des affrontements entre l’OM et le PSG, un autre match fera sans doute vibrer les supporters du club de la capitale la saison prochaine. En effet, pour la première fois depuis de très nombreuses années, le champion de France disputera un derby face au Paris FC, qui a validé sa montée dans l’élite vendredi après un match nul 1-1 contre Martigues.

Un gros problème pour la police

Cette montée du PFC en Ligue 1 n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Cela inquiète notamment la police, du fait de la proximité des stades du Paris FC et du PSG. Le Parc des princes et Jean-Bouin ne sont séparés que de quelques mètres et un nouveau dispositif de sécurité va donc devoir être mis en place, comme l’a expliqué une source policière à L’Équipe. « C'est le gros dossier qui nous inquiète un peu pour la saison à venir. Le club évite les barrages, donc on gagne un mois. Cela nous permet d'accélérer. »

Une alternance des matches à domicile pour le PSG et le PFC

Forcément, quelques décisions semblent logiques, comme l’a expliqué une autre source sécuritaire de terrain toujours à L’Équipe. « On ne peut pas accepter que le même week-end, on ait le PSG et le PFC qui reçoivent. » Il serait alors trop compliqué de gérer et de faire coïncider les différents dispositifs de sécurité. Toutefois, il pourrait y avoir quelques exceptions si aucune autre solution n’est trouvée. La cohabitation entre voisins est parfois compliquée…