Dembélé : La grande annonce du PSG

Alexis Brunet

C’est la grande question que tout le monde se pose en ce moment : Ousmane Dembélé sera-t-il sur la pelouse du Parc des princes mercredi soir ? Les Parisiens vont affronter à cette occasion Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions, mais le Français s’était blessé lors du match aller. Le club de la capitale serait finalement optimiste quant à la présence de son numéro dix.

Le PSG n’est plus qu’à un match d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Pour approcher encore un peu plus de leur rêve, les Parisiens devront se qualifier mercredi soir face à Arsenal. Les joueurs de Luis Enrique ont un petit avantage avant d’aborder le match retour, puisqu’ils étaient venus à bout des Gunners au match aller sur le score d’un but à zéro.

Ousmane Dembélé s’était blessé

Mardi dernier, sur la pelouse de l’Emirates Stadium, le PSG avait livré un gros match et, comme souvent cette saison, c’est Ousmane Dembélé qui avait inscrit le but de la victoire pour le club de la capitale. Toutefois, le Français n’a pas fait parler de lui que pour son but face à Arsenal, puisqu’il s’était également blessé. Le champion du monde avait dû laisser sa place à la 70ème minute à Bradley Barcola. Depuis ce moment-là, tout le monde retient son souffle à Paris et espère que l’attaquant sera présent mercredi soir pour la demi-finale retour.

Le PSG est optimiste pour Dembélé

Depuis sa blessure, Ousmane Dembélé a passé des examens et le staff médical fait donc très attention à lui pour espérer le voir sur le terrain mercredi soir. D’après RMC Sport, le PSG serait d’ailleurs optimiste quant à sa présence sur la pelouse du Parc des princes face à Arsenal. Cela confirme l’information de L’Équipe qui révélait que le Français était même attendu à l’entraînement collectif dès lundi. Reste à voir s’il sera assez remis pour démarrer titulaire ou si Luis Enrique décidera de le faire entrer en cours de match, si le besoin s’en fait sentir.