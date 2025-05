OM - Amine Gouiri : Humilié il se lâche en direct !

La rédaction

Auteur d’un triplé face à Brest, Amine Gouiri a illuminé le Vélodrome et confirmé son excellente forme depuis son arrivée à l’OM. Avec déjà 7 buts en 11 matchs, l’international français s’impose comme un atout majeur dans la course à la Ligue des champions. À quelques heures d’un choc crucial face à Lille, tous les regards sont tournés vers lui.

Arrivé cet hiver à l’OM contre 22 M€, Amine Gouiri impressionne pour ses débuts sur la Canebière. L’international enchaîne les prestations de grande classe et cumule déjà 7 buts et 3 passes décisives en 11 matchs sous Roberto De Zerbi, avec comme point d’orgue sa dernière rencontre. L’OM recevait Brest au Stade Vélodrome et a livré une prestation convaincante. Dans la victoire 4-1 des hommes de Roberto De Zerbi, Amine Gouiri a inscrit un triplé, le premier à l’OM depuis Arkadiusz Milik contre Angers, rapporte La Provence.

«Il fait un geste de classe mondiale»

Brendan Chardonnet, capitaine du Stade Brestois, a d’ailleurs été très impressionné par l’attaquant de l’OM qui a martyrisé les Ty’Zefs.

«C'est un joueur qui fuit le duel et les défenseurs, c'est sa qualité. Il aime se faire oublier et c'est aussi un renard des surfaces. On l'a vu sur le premier but, où il se fait oublier au second poteau, et sur le deuxième, où il se fait encore oublier dans l'axe en pleine surface... Il fait un geste de classe mondiale en plus, c'est un superbe but ! Sur le troisième, il est à l'affût et il profite de ses qualités de profondeur», raconte le Breton après le match, dans des propos rapportés par La Provence.

L’OM affronte Lille

L’OM aura besoin d’un grand Amine Gouiri ce dimanche soir face à Lille. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent au Stade Pierre-Mauroy pour y jouer un match capital dans la course à la Ligue des champions. Amine Gouiri augmentera-t-il son compteur buts avec l’OM ? Réponse dans quelques heures…