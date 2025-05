Ultimatum à l'OM, c'est la panique !

La rédaction

L’OM joue gros en cette fin de saison. En perte de vitesse après avoir longtemps été dauphin, le club phocéen doit impérativement s’imposer à Lille pour rester dans la course à la Ligue des champions. Au-delà du classement, c’est l’avenir de plusieurs acteurs du club qui se joue ce dimanche soir, dans un contexte sous haute tension.

Alors que la fin du championnat approche, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Longtemps deuxième avec une avance confortable, les hommes de Roberto De Zerbi se retrouvent désormais en plein cœur du peloton de tête, à la lutte avec cinq autres équipes (Lille, Lyon, Monaco, Nice et Strasbourg). Pour se détacher et retrouver sa place de dauphin, l'OM doit s’imposer ce dimanche soir face à Lille. La course est plus serrée que jamais : seulement 4 points séparent Monaco (2e) de Lyon (7e).

L’OM sur un fil

Mais ce match face au LOSC ne compte pas uniquement pour la fin de saison. Il semble aussi conditionner l’avenir à court terme du club phocéen. Selon La Provence, de nombreuses personnes à l’OM jouent gros dès ce dimanche soir. Les dirigeants, qui ont une fois de plus tout reconstruit l’été dernier avec d’importantes dépenses, ne peuvent pas se permettre de manquer la Ligue des champions une seconde année consécutive.

L’OM veut prendre sa revanche

La sérénité passera donc par un bon résultat au stade Pierre-Mauroy, face à des Dogues menés par Bruno Génésio. Si cette enceinte ne réussit historiquement pas à l’OM, le dernier affrontement en Coupe de France, perdu aux tirs au but, reste en travers de la gorge olympienne. Ce match avait aussi vu Medhi Benatia se faire exclure en fin de rencontre, écopant ensuite de six mois de suspension (dont trois avec sursis). L'OM va-t-il réussir à s'imposer ? Réponse dans les prochaines heures...