Départ choc à Canal+, le coup inespéré !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, la chaîne Canal+ a dû revoir ses plans concernant les forces en présence dans son équipe à la suite de plusieurs polémiques. Ainsi, Paul Tchoukriel est devenu le commentateur numéro 1 de la chaîne cryptée avant ses 30 ans à la suite du licenciement de Stéphane Guy. Pour Hervé Mathoux, le journaliste a fini par se révéler de manière brillante.

Commentateur historique de Canal+, Stéphane Guy a été licencié par la chaîne en 2020 pour avoir exprimé en direct son soutien à Sébastien Thoen, lui-même limogé quelques jours auparavant après la polémique autour de sa participation à un sketch de parodie d'une émission de CNews. Paul Tchoukriel avait alors été propulsé au rang de commentateur numéro 1, une place difficile à prendre mais un challenge réussi aux yeux de Hervé Mathoux.

Un pari osé

En officiant aujourd'hui pour les grandes soirées européennes notamment, aux côtés de Sidney Govou récemment pour la demi-finale aller du PSG face à Arsenal, Paul Tchoukriel a réussi à trouver sa place. « Très intelligent, cultivé, brillant en fait, il a passé un cap depuis de nombreux mois après avoir accédé de manière soudaine au statut de commentateur numéro un sur Canal (après le licenciement de Stéphane Guy, à Noël 2020) » confie Hervé Mathoux pour L'Equipe.

Un duo qui fonctionne bien

Malgré les critiques sur les réseaux sociaux sur le commentaire de Sidney Govou, ancien joueur de l'OL, jugé trop "favorable" envers les Parisiens lors de ce fameux match, Paul Tchoukriel forme un beau duo avec l'ancien Bleu. « Avec l'expérience, dans l'équilibre entre l'émotion et l'information, Paul a trouvé le bon niveau de maturité et de justesse. Et il a su développer une complicité nouvelle avec Sidney Govou (après le départ d'Habib Beye à Rennes en janvier dernier) » assure le présentateur du Canal Football Club.