«Beaucoup de coups» : Les galères de Laure Boulleau sur Canal+ !  

Présentateur vedette de Canal+, Hervé Mathoux est bien entouré sur la chaine cryptée pour analyser les matchs de Ligue des Champions. A ses côtés, on retrouve notamment Laure Boulleau. Ancienne joueuse du PSG, là voilà aujourd’hui consultante. Une reconversion à la télévision loin d’être simple pour Laure Boulleau comme l’a confirmé son collègue.

Joueuse du PSG de 2005 à 2018, Laure Boulleau a ensuite dû penser à son avenir. Arrivée à un point où elle ne pouvait plus jouer au plus haut niveau, elle s’est donc reconvertie dans les médias. Là voilà aujourd’hui consultante sur Canal+. Mais pour Laure Boulleau, travailler à la télévision n’est pas simple, puisque cela s’accompagne de nombreuses insultes comme a pu l’expliquer Hervé Mathoux, qui travaille avec l’ancienne Parisienne.

« Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale »

Pour L’Equipe, Hervé Mathoux a présenté ceux et celles qui travaillent avec lui sur Canal+. Et en ce qui concerne Laure Boulleau, il a notamment fait savoir : « Pétillante, solaire, elle a pris une place vraiment à part dans le paysage de la télé et du football en France. On peut la taquiner, elle réagit. Sur un plateau, pour un animateur, c'est agréable parce qu'il y a du répondant, et toujours avec le sourire. Mais elle prend beaucoup de coups aussi. Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale pour donner son avis sur le foot ».

« Qu’elle retourne à la cuisine »

Ce n’est donc pas simple pour Laure Boulleau, qui avait d’ailleurs évoqué ce sujet des insultes récemment. En effet, l’ancienne joueuse du PSG avait alors expliqué : « Quand j’ai commencé à la télé, c’était plus elle n’y connait rien, qu’elle retourne à la cuisine. En plus, il y avait l’émergence des réseaux sociaux. J’ai toujours été présente sur les réseaux sociaux, mais je ne lis pas les messages. Mais évidemment, à un moment donné, on va les lire pour moi et il y a des trucs qui étaient assez inadmissibles. Je me faisais insulter. Quand je donne un avis où la personne ne va pas être d’accord, au lieu de dire qu’elle n’est pas d’accord, elle va dire c’est quoi cette bip ».