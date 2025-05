Laure Boulleau - Jean-Michel Aulas : Le mariage qui n’a jamais vu le jour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à Clairefontaine, Laure Boulleau aura ensuite fait toute sa carrière sous le maillot du PSG. Entre 2005 et 2018, l’ancienne internationale française a disputé 232 matchs avec le club de la capitale. Une fidélité remarquable qui aurait toutefois pu être brisée par un certain Jean-Michel Aulas. Président emblématique de l’OL, il a visiblement tout faire pour recruter Laure Boulleau. En vain.

Président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas était très investi dans le football féminin. Il a d’ailleurs fait de l’équipe lyonnaise la meilleure en Europe pendant de longues années. Les plus grands noms du football féminin sont d’ailleurs venus jouer à l’OL, comme Alex Morgan, mais voilà que certaines stars ont résisté aux approches de Jean-Michel Aulas. C’est notamment le cas de Laure Boulleau. Joueuse emblématique du football français, l’ancienne arrière gauche n’aura connu qu’un club dans sa carrière : le PSG. Et cela malgré les approches dans l’ancien boss des Gones.

« J’ai essayé de te débaucher pendant des années »

Présente à la remise des trophées de la LFFP récompensant les meilleures joueuses de la saison, Laure Boulleau a eu l’occasion de rencontrer Jean-Michel Aulas. Un échange que l’ancienne joueuse du PSG a notamment posté sur ses réseaux sociaux. « Le président que je n’ai jamais eu », a alors lâché Laure Boulleau en voyant Jean-Michel Aulas, qui lui a alors répondu : « Ils savent que j’ai essayé de te débaucher pendant des années ».

« Là, j’ai senti qu’il fallait que j’arrête dans pas longtemps »

Toutes les tentatives de Jean-Michel Aulas de recruter Laure Boulleau à l’OL n’auront donc pas fonctionné. La Français a ainsi fait toute sa carrière au PSG, où elle a décidé de prendre sa retraite sportive en 2018. « Ma carrière s’est arrêtée brusquement ? Pas brusquement. Brusquement c’est quand on a un énorme pépin et on ne peut plus rejouer ou on a un problème cardiaque. Là, j’ai senti qu’il fallait que j’arrête dans pas longtemps. Dans ma dernière saison que j’ai faite, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête. Du coup, à partir de janvier, j’ai commencé à me poser des questions pour structurer la suite. En juin, il a fallu que je m’active, j’étais sur le marché du travail mais sur un autre travail et j’ai commencé avec le PSG parce que j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club et à Canal+, j’ai commencé mi-août pour la reprise de la Ligue 1 et le CFC », avait pu expliquer Laure Boulleau concernant sa retraite sportive.