Mercato : Une star veut signer au PSG, tout peut basculer !

Alors que les discussions se poursuivent pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, en très grande forme ces dernières semaines, l’Inter Milan resterait à l’affût et pourrait faire basculer le dossier si le PSG ne parvenait pas à trouver un accord avec son portier italien, sous contrat jusqu’en juin 2026.

Si le PSG a officialisé en début d’année les prolongations de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, tous les trois jusqu'en 2029, le dossier Gianluigi Donnarumma est resté sur la table des dirigeants. Le portier italien, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, est toujours dans le flou concernant son avenir, alors que le PSG se serait renseigné sur Lucas Chevalier (LOSC).

L’Inter lorgne Donnarumma

Les récentes prestations XXL de Gianluigi Donnarumma vont peut-être convaincre le PSG de passer à la vitesse supérieure, alors que certains prétendants pourraient en profiter pour tenter leur chance. Si un avenir en Premier League a récemment été évoqué par la Gazzetta dello Sport, CalcioMercato.it affirme de son côté que l’Inter garde un œil sur la situation de Donnarumma et ne devrait pas hésiter à se positionner si le champion d’Europe italien venait à se retrouver maître de son destin.

« La priorité, c'est de prolonger à Paris »

Jusqu’à présent, Gianluigi Donnarumma a toujours assuré qu’il souhaitait poursuivre sa carrière au PSG, ce qu’a confirmé son agent Enzo Raiola le mois dernier, dans L’Équipe : « On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution. S’il veut rester ? Bien sûr ! Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris. »