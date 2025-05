PSG - Dembélé : «Autiste», il s'explique après la polémique

Alexis Brunet

Lors de l’Euro 2024, Jorge Sampaoli avait analysé le jeu de l’équipe de France. Le technicien argentin avait notamment parlé d’Ousmane Dembélé en affirmant qu’il jouait « comme un autiste ». Une déclaration qui avait à l’époque fait polémique. Ce dimanche, l’ancien entraîneur de l’OM a tenu à revenir sur ces propos quelque peu délicats auprès de la presse espagnole.

Cette saison, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le véritable patron du PSG. Le Français est dans la forme de sa vie et ses statistiques le prouvent. L’attaquant a déjà inscrit 33 buts et ce n’est pas encore fini. Des performances de haut niveau qui font de lui un candidat crédible au Ballon d’Or.

Sampaoli avait dérapé au sujet de Dembélé

Mais avant d’être une machine à marquer, Ousmane Dembélé ne faisait pas l’unanimité. L’actuel joueur du PSG avait notamment été très critiqué par Jorge Sampaoli lors de l’Euro 2024, qui l’avait traité d’autiste dans les colonnes de So Foot. « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l'action va finir. Ils savent qu'ils jouent comme un autiste : il commence l'action et la termine tout seul. Il n'a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même. »

Sampaoli s’explique

Forcément, les mots choisis par Jorge Sampaoli avaient fait grand bruit. Une polémique sur laquelle est revenu l’ancien entraîneur de l’OM auprès de Sport ce dimanche. « Je me suis très mal exprimé. Je suis très émotif et passionné, et tout ce que j'ai voulu dire, c'est que Dembélé n'est pas un joueur associatif. Il regarde beaucoup plus l'adversaire et le but que ses coéquipiers. Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde, mais dans un contexte comme celui du Barça, où l'association est nécessaire, il s'isole et n'est pas aussi performant. Il joue son jeu, il le fait très bien, mais je valorise l'autorité et le football associatif. »