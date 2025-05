Transfert à 70M€ : Le PSG recrute le joueur «parfait» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet hiver, le PSG a réussi à recruter dans ses filets Khvicha Kvaratskhelia, un joueur sur lequel ils avaient jeté leur dévolu l'été dernier. Le Géorgien, qui a ébloui beaucoup de monde à Naples, a réussi à s'intégrer au collectif parisien et sa prestation lors du match aller contre Arsenal a été particulièrement remarquée. Il pourrait être un élément très important dans la perspective d'un titre en Ligue des champions.

Mercredi soir, le PSG reçoit Arsenal au Parc des Princes dans un match d'une importance capitale. Les hommes de Luis Enrique veulent valider leur qualification en finale de la Ligue des champions après la victoire obtenue lors du match aller. Khvicha Kvaratskhelia aura peut-être un grand rôle à jouer.

Le PSG en bonne voie

Auteur d'une prestation plutôt convaincante lors du match contre Arsenal, le PSG part clairement favori pour se qualifier pour la finale de Ligue des champions. Le club de la capitale surfe sur la bonne vague depuis des mois et peut compter sur un bloc très solide. « Ils ont été supérieurs, et pour moi c'est plus que la moitié du chemin ce qu'ils ont fait. Ils ont été supérieurs à tous les niveaux, il faut simplement qu'ils remettent les mêmes ingrédients. Ce qui va faire la différence, c'est ce milieu de terrain parisien qui est très très fort parce qu'il court beaucoup et qu'il est capable de garder le ballon en maîtrisant le tempo » débute Bixente Lizarazu dans Téléfoot.

« C'est un chien ce mec ! »

En débarquant à Paris pour 70M€, Khvicha Kvaratskhelia participe au succès du PSG depuis quelques mois. Le Géorgien de 24 ans a un profil assez complet qui plaît beaucoup. « Et ensuite, individuellement, il y a des joueurs comme Kvaratskhelia qui ont une mentalité qui tire l'équipe. C'est un chien ce mec ! Il attaque, il défend, c'est un partenaire parfait. Et puis, il y a le gardien de but. On l'a beaucoup critiqué, mais en 2025 il a enchaîné des matches de très très haut niveau et avec un gardien qui est capable de sortir l'arrêt décisif, là aussi c'est une sécurité supplémentaire. Ils peuvent le faire s'ils mettent les mêmes ingrédients » poursuit Bixente Lizarazu.