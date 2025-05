Luis Enrique - PSG : «Un tocard», règlement de comptes en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patron de l'équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot a pris la défense de Luis Enrique. Souvent montré du doigt en début de saison, le coach du PSG est parvenu à faire taire les critiques en amenant son équipe loin en Ligue des champions. Un retour en force qui force le respect pour l'ancien cycliste.

Rarement un entraîneur était parvenu à renverser la vapeur aussi vite. Décrié en début de saison, proche de l’élimination en Ligue des champions, Luis Enrique a renvoyé l’image d’un coach sur de son fait, ayant une confiance aveugle en son groupe. Malgré quelques crispations, l’entraîneur du PSG a géré à la perfection ce groupe relativement jeune qui, depuis, est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la C1 et a été couronné champion de France. Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport, Marc Madiot a rendu hommage à Luis Enrique.

L'hommage rendu à Luis Enrique

« On est en permanence sous l'œil de gens qui vous jugent devant un écran de télé, dans un canapé. Regardez avec Luis Enrique. Pendant un long moment, il était vilipendé et on ne comprenait pas son projet. C'était un tocard, un branquignol. Aujourd'hui, vous lui mettez le tapis rouge parce qu'il a enfin été au bout de ses idées. Il a pu démontrer sur le terrain qu'il avait raison » a confié le patron de la Groupama-FDJ.

La comparaison avec Pinot est trouvée

Issu du monde du vélo, Marc Madiot a établi un comparatif avec Thibaud Pinot, son ancien coureur, qui après une grossière erreur avait remporté l’étape du Tourmalet lors de l’édition 2019 du Tour de France. « Je vais prendre un exemple, que j'ai bien connu, avec Thibaut Pinot sur le Tour de France. On aurait été dans des périodes antérieures, la vie aurait été plus simple et plus facile avec lui. Mais avec le fait de tout montrer, dans la vie d'un sportif ou d'une équipe, la donne change. Ça fragilise » a déclaré l’ancien coureur cycliste sur RMC.