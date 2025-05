Luis Enrique annonce un «joueur important» au PSG pour la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Strasbourg, Luis Enrique a notamment été interrogé sur la situation de Bradley Barcola, qui semble plus en difficulté depuis quelques mois. Cependant, l'entraîneur du PSG se dit très satisfait du rendement de son ailier, assurant qu'il va devenir un joueur en plus important.

Révélation de la saison dernière au PSG, Bradley Barcola avait profité du départ de Kylian Mbappé l'été dernier pour réaliser une excellente première partie de saison, menant même le classement des buteurs de Ligue 1 pendant quelques semaines. Mais entre le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et l'éclosion de Désiré Doué, l'ancien ailier de l'OL est moins en vue. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique qui assure que Bradley Barcola sera encore important dans les mois à venir.

Luis Enrique défend Barcola

« Barcola en est à 35 actions décisives cette saison (18 buts, 17 passes décisives, ndlr). On parle du meilleur passeur de la Ligue 1, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Un joueur très déséquilibrant, d’un très haut niveau, qui a été très important, qui est très important et qui sera très important », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Un joueur très important et qui sera très important»

« Un joueur du PSG doit s’habituer à jouer en tant que titulaire, à sortir du banc voire à ne pas être convoqué. Le bruit, c’est bien, mais on laisse ça à l’environnement. Nous, nous restons concentrés sur le fait que chaque joueur qui rentre sur le terrain soit à 100% et donne le maximum parce qu'on est dans une partie de la saison où on se rapproche de la fin. Et si la fin se rapproche, c’est une bonne motivation, parce que ça veut dire que nous sommes encore en vie dans toutes les compétitions », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.