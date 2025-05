Officiel : Le PSG annonce deux renforts surprises !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg (17h). Une rencontre qui intervient entre les deux matchs de Ligue des Champions face à Arsenal pour Paris. Ainsi, le club de la capitale a décidé de laisser plusieurs cadres au repos, et de convoquer deux jeunes du centre de formation pour ce déplacement.

Le PSG est de retour aux affaires. Après sa belle victoire contre Arsenal à Londres en demi-finale de la Ligue des Champions mardi soir (0-1), le club de la capitale se déplace à Strasbourg ce samedi après-midi. Le match retour contre les Gunners (mercredi) étant bien dans les têtes parisiennes, Luis Enrique devrait procéder à une importante rotation. En conférence de presse, l’Espagnol rappelait néanmoins l’importance de la rencontre.

Luis Enrique veut du sérieux à Strasbourg

« Ces matches nous préparent pour les autres compétitions encore à jouer. Chaque minute avec le maillot du PSG doit être utile pour les matches importants de Ligue des champions et la finale de la Coupe de France (contre Reims, le 24 mai). Et donc demain (samedi), c'est un match important dans cette perspective », expliquait ainsi Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi.

Deux jeunes convoqués

Ce matin, le PSG a officiellement dévoilé le groupe qui effectuera le déplacement en Alsace. Sans surprise, plusieurs cadres comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, et Marquinhos sont absents. En revanche, Luis Enrique a fait appel aux jeunes Axel Tape et Noham Kamara (17 et 18 ans) pour ce déplacement.