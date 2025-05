Président du PSG : L'improbable candidature

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse est tombée dans le piège de Cyril Hanouna. Alors que plusieurs médias avaient relayé l’information selon laquelle il se présenterait aux élections présidentielles de 2027, l’animateur a révélé qu’il s’agissait d’une blague. Par contre, il ne plaisante pas vraiment lorsqu’il affirme qu’il pourrait prendre la succession de Nasser Al-Khelaïfi à la tête du PSG.

Valeurs Actuelles est tombé dans le panneau. Le magasine avait fait sa UNE sur Cyril Hanouna et sur sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2027. Mais sur Europe 1, l’animateur a confirmé qu’il s’agissait d’un prank. « On travaille ça depuis des mois, on a écrit des mails pour alimenter la rumeur et ça nous a fait marrer. J'ai dit à des mecs que j'allais le faire, que je travaillais sur un programme". Pourtant, il l'assure, ça ne lui a "pas traversé l'esprit une seconde » a-t-il lâché.

Hanouna se présente ?

Par contre, Hanouna a lancé, à de nombreuses reprises, qu’il pourrait prendre la tête du PSG. « Le seul rôle de président que je voudrais, c’est celui du PSG » a-t-il confié à 20 Minutes, avant d’en remettre une couche sur le plateau de BFM TV.

« Si un jour Nasser fait appel à moi... »

« Je ne suis pas candidat à l’élection présidentielle. Par contre, je veux bien être candidat à la présidence du PSG si un jour Nasser fait appel à moi » a-t-il déclaré au journaliste Olivier Truchot. Alors info ou intox ?