PSG/OM : Le plan de Canal+ pour contrer Samir Nasri !

Après sa carrière de joueur, Samir Nasri s’est reconverti dans les médias. Le voilà aujourd’hui sur Canal+, officiant lors des soirées de Ligue des Champions. Mais voilà que compte tenu de l’étiquette OM collée à l’ancien Olympique, la chaine cryptée a dû équilibrer les choses et c’est pour cela que David Ginola, ancien du PSG, serait là notamment.

Lors des soirées de Ligue des Champions sur Canal+, Hervé Mathoux est bien entouré pour analyser les différentes rencontres. A ses côtés, on peut notamment retrouver Laure Boulleau, Bertrand Latour, Samir Nasri ou encore David Ginola. Cela ne serait d’ailleurs pas un hasard si on retrouverait l’ancien joueur de l’OM à côté de celui qui a porté le maillot du PSG au cours de sa carrière.

« Les plus jeunes ne se rendent peut-être pas compte de son aura »

Pour L’Equipe, Hervé Mathoux s’est confié sur la présence de David Ginola sur Canal+, en lien notamment avec celle de Samir Nasri. Le présentateur vedette du football sur la chaine cryptée a alors expliqué : « David Ginola ? On a quasiment le même âge. Les plus jeunes ne se rendent peut-être pas compte de son aura. À Newcastle l'an dernier, on a vu le mythe que c’était ».

« Besoin de quelqu'un incarnant le PSG à côté de Samir »

« On avait aussi besoin de quelqu'un incarnant le PSG à côté de Samir, plus OM, qui a un regard froid, analytique mais pas empreint d'un amour évident pour Paris. C'est aussi une vision du foot un peu pure, celle des années 90, avec des valeurs simples, le respect du maillot, du collectif », a ensuite expliqué Hervé Mathoux.