Mohamed Salah : Le gros coup du PSG

Vainqueur sur la pelouse d’Arsenal en demi-finales aller de Ligue des champions (0-1), le PSG a frappé un grand coup. La formation de Luis Enrique a encore impressionné, notamment en Italie où Alessandro Del Piero a multiplié les louanges. L’ancien international italien s’est notamment arrêté sur le cas Ousmane Dembélé, comparé à l’antenne à Mohamed Salah.

Toujours plus près des étoiles. Le PSG a pris l’ascendant sur Arsenal ce mardi soir. Grâce à un but d’Ousmane Dembélé, le club parisien s’est imposé à l’Emirates Stadium et se retrouve en ballottage favorable avant le match retour. En Italie, les journalistes ont suivi attentivement cette rencontre. Car il existe un monde où le PSG pourrait retrouver l’Inter en finale. Sur Sky Sports, Paolo Condo a tenu à rendre hommage à Fabian Ruiz, auteur d’un match XXL au milieu de terrain.

L'Italie s'enflamme pour le PSG de Luis Enrique

« Il faut rendre un grand hommage à l'ancien joueur de Naples, dans l'action du but d'Ousmane Dembélé. Fabian Ruiz se positionne en avant-centre et laisse de l'espace à son coéquipier, qui se retrouve en position de recevoir le ballon de Khvicha Kvaratskhelia et de battre le gardien d'une superbe conclusion. La feinte de Fabian lui-même a également été fondamentale, s'écartant du tir visant le but » a déclaré le journaliste.

Dembélé comparé à Salah

Quant à Alessandro Del Piero, il s’est arrêté sur Ousmane Dembélé qu’il a comparé à Alan Boksic, mais aussi à Mohamed Salah. « Un ballon rapide, très difficile à mettre. Dembelé m'a donné l'impression d'être Boksic , un joueur tellement débordant qu'il surprend par ses qualités athlétiques, mais sans le mettre. Comme Salah à la Fiorentina. C'est incroyable : quelle puissance, celle de Boksic… J'ai joué avec lui, croyez-moi. Contrairement à Boksic, Salah a cependant beaucoup amélioré ses pourcentages en grandissant. Dembelé a fait de même, lui qui, par le passé, tirait souvent dans les tribunes, alors qu'aujourd'hui, il marque ces buts » a confié l’ancienne star de la Juventus.