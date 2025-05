Mercato - PSG : Un retour improbable est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si au cours du mois de février, le PSG officialisait les prolongations de plusieurs membres importants de son effectif, Luis Campos lui, n’a toujours pas étendu son contrat à Paris. L’avenir du conseiller sportif est toujours aussi incertain, alors que pour lui succéder potentiellement, les dirigeants franciliens penseraient au retour d’un ancien de la maison. Explication.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Alors que le club parisien vise une saison historique notamment en Ligue des Champions, plusieurs joueurs pourraient être recrutés afin de consolider l’effectif de Luis Enrique. Et si Paris travaille déjà sur son recrutement estival, l’avenir de Luis Campos lui, est incertain.

L’avenir de Luis Campos interroge

Grand artisan des deux dernières périodes de mercato réussies au PSG, le conseiller sportif voit son bail actuel expirer à l’issue de cette saison. Si en février dernier, Luis Enrique prolongeait de deux saisons supplémentaires dans la capitale, le dirigeant portugais lui, n’a rien signé du tout. Depuis plusieurs semaines, des discussions ont lieu entre les dirigeants du PSG et Campos, mais aucun accord n’a été trouvé à ce jour.

Vers un retour d’Antero Henrique ?

Si à la fois Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont exprimé publiquement leur volonté de continuer de travailler avec Luis Campos, le PSG songerait déjà à lui trouver un remplaçant. Et à en croire les dernières indiscrétions de Get French Football News, l’heureux élu ne serait d’autre qu’Antero Henrique, directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, toujours proche du club parisien.