Doué - Barcola : Grosse surprise au PSG ?

Alexis Brunet

Lors du dernier match de Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique avait décidé de faire confiance à Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué en attaque. Si les deux premiers cités ont donné satisfaction, le dernier n’a pas tellement réussi à se démarquer. Pour la réception des Gunners au Parc des princes, le coach du PSG pourrait donc décider de faire confiance à Bradley Barcola plutôt qu’à l’ancien Rennais.

Le PSG n’est plus qu’à un match d’une finale de Champions League. Mercredi soir, le club de la capitale reçoit Arsenal et doit valider son billet pour Munich. Lors de leur demi-finale aller, les Parisiens ont pris une option en s’imposant 1-0 grâce à un but d’Ousmane Dembélé.

Barcola plutôt que Doué ?

Le PSG a donc un petit avantage, mais il y a fort à parier que Luis Enrique ne souhaitera pas se reposer sur ce maigre pécule et voudra attaquer et marquer. Le choix des hommes en attaque sera donc important et, d’après les informations de L’Équipe, Bradley Barcola pourrait faire partie du trio offensif parisien. La présence de l’ancien Lyonnais se ferait au détriment de Désiré Doué, qui paierait alors sa terne prestation face à Arsenal mardi dernier.

Ousmane Dembélé pourrait manquer le choc

Mais contre Arsenal, Luis Enrique pourrait être contraint d’opérer un deuxième changement dans son trio offensif par rapport au match aller. En effet, face aux Gunners, Ousmane Dembélé s’est blessé et il pourrait ne pas être remis à temps pour la demi-finale retour. Le Français va devoir se tester lors des prochains jours, et il devrait déjà louper le déplacement à Strasbourg.