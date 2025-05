C'est officiel, Mbappé doit gérer un départ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Propriétaire à 80 % du SM Caen depuis septembre 2024, Kylian Mbappé a vu le club normand être relégué en national. Une descente terrible pour ce club historique du football français, qui doit désormais se rebâtir. D’ailleurs, le clan Mbappé va devoir trouver un nouvel entraîneur, étant donné que Michel Der Zakarian a officiellement annoncé son départ.

Depuis plusieurs jours, c’est la crise du côté du SM Caen. Propriété de Kylian Mbappé qui en septembre 2024, rachetait 80 % du club normand par le biais de son fonds d’investissement Coalition Capital, le club basé dans le Calvados a été relégué en national. Mère de la star du Real Madrid, Fayza Lamari est récemment sortie du silence sur la situation régnant à Caen, ne mâchant pas ses mots.

« Je me souviens d’avoir dit à Kylian humblement qu’on ne nous méritait pas »

« Moi j’ai eu de la colère à certains moments de la saison parce qu’effectivement quand on s’attaque gratuitement au président, quand on s’attaque gratuitement à ma personne, on oublie juste de dire pourquoi est-ce qu’on est venu et que c’est notre argent personnel. Et je me souviens d’avoir dit à Kylian humblement qu’on ne nous méritait pas et qu’on mettait notre argent et qu’il fallait savoir partir quand on n’était pas désiré. Kylian n’a pas voulu, Ziad (Hammoud, ndlr) n’a pas voulu. Il m’a convaincu du contraire. Et aujourd’hui, ce serait malhonnête de partir car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là », a ainsi lâché la maman de Kylian Mbappé au micro d’Ici Normandie.

Der Zakarian s’en va

En attendant, Kylian Mbappé et surtout la direction caennaise va devoir gérer le départ de Michel Der Zakarian, que ce dernier a officialisé ce jeudi en conférence de presse : « J’ai discuté avec la direction. Je suis très content d’être venu ici, d’avoir tenté de tout mettre en place pour réussir. Mais on n’a pas réussi. Je suis désolé pour le club et le public. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2 parce qu’en National, c’est compliqué. Quand je suis arrivé, même s'il y avait dix points d’écart (sur le barragiste), je pensais que c’était faisable. Mais on n’a pas eu les cojones pour y arriver. »