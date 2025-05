Antoine Griezmann : La signature que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Réputé pour avoir le coeur sur la main avec ses fans, Antoine Griezmann a honoré sa réputation ces derniers jours au centre d'entraînement de l'Atletico de Madrid. Un jeune supporter des Colchoneros a vu le joueur l'emmener dans les vestiaires en lui signant un maillot, un ballon et ses crampons. Des souvenirs ancrés dans la mémoire de Giuliano.

A la sortie du centre d'entraînement de l'Atletico de Madrid, un jeune supporter des Colchoneros n'a pas été timide lorsqu'il a s'agit de demander à plusieurs joueurs de Diego Simeone de siffler son ballon aux couleurs rojiblanco. Que ce soit José Maria Gimenez ou encore, Conor Gallagher ainsi qu'Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann emmène à l'improviste un jeune supporter dans les vestiaires...

Le champion du monde tricolore s'est bien entendu arrêté avec sa voiture et a fait plus qu'une simple signature de son ballon. Après l'avoir interpellé à plusieurs en lui expliquant l'avoir vu contre le Real Valladolid et arborant sa tunique floquée de son nom, Antoine Griezmann l'a fait monter dans sa voiture. L'ex-buteur des Bleus lui a demandé s'il aimerait voir le vestiaire et l'y a emmené.

... cadeaux signés à gogo de l'Atletico pour le petit Giuliano

Résultat, comme l'ont montré les images de Jugones, Antoine Griezmann lui a offert un maillot dédicacé, ses crampons également signés par le natif de Mâcon. Une journée que n'est pas prêt d'oublier le jeune supporter de l'Atletico de Madrid.