Antoine Griezmann, les lourdes accusations !

En septembre 2024, à la surprise générale, Antoine Griezmann décidait de prendre sa retraite internationale après un Euro en Allemagne très compliqué, et une déception au niveau du brassard de capitaine. Alors qu’un hommage groupé avec Olivier Giroud a été évoqué par Philippe Diallo, Pierre Ménès lui, estime que le meneur de jeu de 33 ans voudrait être célébré seul.

Quasiment six mois après le dernier match des Bleus, la formation de Didier Deschamps est de retour cette semaine avec les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Si les deux grandes attractions de ce rassemblement concernent le retour du capitaine Kylian Mbappé et la première convocation de Désiré Doué, le président de la FFF Philippe Diallo a annoncé qu’Antoine Griezmann et Olivier Giroud pourraient potentiellement recevoir un hommage groupé pour leur parcours en sélection.

« Je voulais que les anciens puissent bénéficier d'un hommage des fans »

« Je voulais que les anciens puissent bénéficier d'un hommage des fans. C'est au tour d'Olivier Giroud de recevoir un hommage des Bleus et de la FFF pour son parcours avec la sélection nationale. Antoine Griezmann m'a fait part de son indisponibilité pour le 23 mars, c'est partie remise. Le moment venu il aura aussi l'hommage qu'il mérite. C'est un hommage tout à fait naturel que le football français lui doit », déclarait ainsi le président de la FFF jeudi dernier dans un point face à la presse.

« Il ne voulait certainement d’un hommage groupé avec Olivier Giroud »

A travers un épisode de sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, Pierre Ménès a accusé Antoine Griezmann de vouloir récupérer toute la lumière de cet hommage uniquement pour lui ! « Moi je pense que s’il veut un hommage, il veut un hommage tout seul et il ne voulait certainement d’un hommage groupé avec Olivier Giroud. Il voulait toute la lumière sur lui », a lâché l’ancien consultant Canal + ce lundi.