«Il ne restera pas», un départ XXL à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui président de l’OM, Pablo Longoria avait rejoint le club phocéen à l’été 2020. Cela va donc bientôt faire 5 ans que l’Espagnol a posé ses valises sur la Canebière. Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Alors qu’un départ de Longoria a déjà été évoqué à plusieurs reprises, cela va bien finir par arriver.

Au cours des dernières années, une des meilleures recrues de l’OM a certainement été Pablo Longoria. Arrivé comme directeur sportif, l’Espagnol est aujourd’hui le président du club phocéen. Une belle histoire qui dure depuis bientôt 5 ans, mais voilà qu’entre Longoria et l’OM, cela ne sera pas éternel et il faut s’attendre à un départ de l’Espagnol.

« Il ne restera pas à l’OM éternellement »

A l’occasion du podcast de La Provence, Alexandre Jacquin a évoqué l’avenir de Pablo Longoria. Le journaliste a alors confié sur le président de l’OM : « En terme de connaissance du football moderne, de ce qui peut se faire à l’avenir, il a 38 ans, j’aimerais bien savoir où il sera à 50 ans parce qu’on se dit que vu le profil, il a un potentiel pour aller très loin et peut-être qu’il ne restera pas à l’OM éternellement ».

« Le profil du dirigeant du football de demain »

« C’est un club qui use. Si on se projette, on peut se dire qu’à 50 ans, c’est l’un des plus grands dirigeants du football mondial ou d’une agence d’agents. Il a exactement le profil du dirigeant du football de demain », a-t-il poursuivi.