Antoine Dupont : Le jackpot après l’accident

Malgré sa grave blessure aux ligaments croisés contre l’Irlande, Antoine Dupont a pu célébrer la victoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations samedi soir, après le succès face à l'Ecosse. La Fédération française de rugby touchera 7,75 millions d’euros pour cette victoire, dont une partie sera distribuée aux joueurs et au staff.

Vainqueur de l’Écosse ce samedi 35-16, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont notamment pu compter sur un gros match de Thomas Ramos pour venir à bout de l’Écosse, malgré l'absence d'Antoine Dupont, victime d'une grosse blessure face à l’Irlande : une rupture des ligaments croisés. Mais même s'il n’a pas joué le dernier match, Antoine Dupont a pu célébrer le titre, en béquilles, et a soulevé le trophée avec son équipe. Il a également reçu une médaille.

«La fédération va toucher 7,75 millions d’euros»

Romain Baheux, journaliste du Parisien, a évoqué sur le site du quotidien francilien cette victoire du XV de France et la récompense que va recevoir la Fédération Française de Rugby :

«La fédération française va toucher, de la part du comité d'organisation du Tournoi des 6 Nations, 6,5 millions de livres, soit environ 7,75 millions d'euros, pour sa victoire. La fédé a décidé qu'une partie de cette somme allait être versée aux joueurs. Selon nos informations, une prime est donc bien prévue pour les joueurs et le staff. Mais son montant et ses conditions d'attribution n'ont pas filtré.»

Le beau geste pour Antoine Dupont

En plus de cette prime, Antoine Dupont a reçu une médaille après le match contre l'Ecosse, à l'instar de ses partenaires. Pourtant, le protocole stipule que seuls les joueurs ayant participé au match sont censés la recevoir. Cependant, le Comité du Tournoi des 6 Nations a fait une exception et a voulu récompenser, pour son rôle de leader et son influence déterminante au sein de l’équipe, le capitaine du XV de France, distribuant ainsi une 24e médaille aux joueurs français.